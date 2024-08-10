بأسلحة وأنظمة محلية.. تركيا تكشف عن مشروع القبة الفولاذية (فيديو)
كشفت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية في تركيا في اجتماعها برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان عن عملية تطوير مشروع “القبة الفولاذية” لتعزيز أمن المجال الجوي التركي.
وستكون القبة الفولاذية مزودة بأنظمة أسلحة الدفاع الجوي والرادار، والأنظمة الكهروضوئية، ووحدات الاتصالات، ومحطات التحكم في القيادة، والذكاء الصناعي، لتصبح حارسة المجال الجوي لتركيا، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.
اقرأ أيضاlist of 4 items
شاهد: تركيا تختبر بنجاح إطلاق صواريخ فالاناكس من السفينة الحربية “تي سي جي أناضول”
الجزيرة مباشر ترصد أسلحة جديدة قدمتها شركات تركية خلال معرض الصناعات الدفاعية (فيديو)
لها القدرة على ثقب الدروع.. شركة تركية تطور أول مدرعة مزودة بذخائر “متسكعة” (صور)
وستتيح القبة الفولاذية عمل كل الأسلحة والمستشعرات وأنظمة الدفاع الجوي متعددة الطبقات في شبكة واحدة بشكل متكامل بمساعدة الذكاء الاصصناعي، وَفق المسؤولين الأتراك.
وستتمكن من رسم صورة جوية مشتركة وإرسالها بواسطة الذكاء الاصصناعي إلى مراكز العمليات واتخاذ القرار.
Gurur! 🇹🇷 #TCGANADOLU Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz tarafından "Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi Atışları" başarıyla gerçekleştirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/D56OwTrhlw
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2023