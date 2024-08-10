بعد مجزرة التابعين في غزة.. فرنسا: يجب على إسرائيل احترام القانون الإنساني الدولي

أدانت فرنسا “بأشد درجات الحزم” الغارة الإسرائيلية على المدرسة التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرقي مدينة غزة، اليوم السبت، والتي خلفت عشرات الشهداء والجرحى.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “على مدى أسابيع عدة، تم استهداف المباني المدرسية بشكل متكرر، مما أدى إلى سقوط عدد غير مقبول من الضحايا المدنيين”، مذكرة بأن “احترام القانون الإنساني الدولي واجب على إسرائيل”.

وكررت فرنسا دعوتها إلى “الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن بقطاع غزة”، كما دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في مواجهة حالة الطوارئ الإنسانية في غزة.

وفي وقت سابق اليوم، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين.

وأضاف المكتب في بيان أن القصف يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني بشكل واضح.

وأكد أن جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر.

ولاحقا، أقر جيش الاحتلال بقصفه المدرسة، زاعما أن أفرادا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استخدموا “مقر القيادة بالمدرسة للاختباء والترويج لاعتداءات إرهابية مختلفة ضد قوات الجيش وإسرائيل”.

وباستهداف مدرسة التابعين، يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين وقصفها جيش الاحتلال في مدينة غزة فقط خلال أسبوع واحد فقط إلى 6، مما خلَّف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى.