شاهد: اعتراض صواريخ في الجليل الأعلى وحزب الله يقصف مستوطنة “إيلون” بصواريخ ‏كاتيوشا

أظهرت لقطات مصورة اعتراض صواريخ في سماء الجليل الأعلى وتصاعد الدخان جراء سقوطها شمالي إسرائيل، مساء السبت.

يأتي ذلك بينما أعلن حزب الله في بيان أنه “قصف مستعمرة إيلون بصلية من صواريخ ‏الكاتيوشا، ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة وعلى المنازل الآمنة وتحديدا بلدتي ‏طير حرفا وعيتا الشعب جنوبي لبنان”.

وأضاف في بيان آخر أن مقاتليه استهدفوا التجهيزات التجسسية في ‏موقع مسكاف عام الإسرائيلي، وأصابوه إصابة مباشرة.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد شنت غارة استهدفت أكثر من منزل في وسط بلدة طير حرفا في قضاء صور، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارتين على بلدة عيتا الشعب، ملقيا صاروخي جو-أرض، وفق المصدر ذاته.

استهداف مواقع إسرائيلية بالأسلحة الصاروخية

وفي وقت سابق السبت، أعلن حزب الله في بيانين أن مقاتليه استهدفوا موقعي “الرمثا” و”زبدين” الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية.

وقال حزب الله في بيان إن مقاتليه استهدفوا موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة.

وفي بيان ثانٍ أعلن حزب الله “استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة”.

كما أكد الحزب استهداف التجهيزات التجسسية في موقع “مسكاف عام” الإسرائيلي وإصابته إصابة مباشرة.

وظهر السبت، أعلن حزب الله في 3 بيانات منفصلة أن مقاتليه استهدفوا موقع “راميا” الإسرائيلي بمسيَّرة انقضاضية، وموقع “المالكية” الإسرائيلي بقذائف المدفعية، وتجمعا لجنود إسرائيليين في موقع “تل شعر” الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية.

وردّت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف أطراف بلدة “الناقورة” وأطراف بلدة “راشيا الفخار” جنوبي لبنان، حسب ما أفادت قناة المنار المحلية التابعة لحزب الله.

كما خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت على دفعتين فوق بيروت وجبل لبنان، وفي أجواء قرى وبلدات قضاء صور جنوبا، وفي أجواء مدينة صيدا ومنطقة جزين وقرى القطاع الشرقي في جنوبي لبنان.