شاهد: القسام تفجر مبنى تحصن فيه 9 جنود إسرائيليين

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد جديدة لتصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

ونشرت القسام، مشاهد قالت إنها لاستهداف مبنى تحصنت فيه قوة إسرائيلية قوامها 9 جنود، وذلك بقذيفتي “تي بي جي”، في حي تل السلطات غرب مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وبينت لقطات مصورة تواجد الجنود داخل المبنى، قبل أن يطلق مقاتلو القسام القذائف لتفجير المبنى.

وأكدت كتائب القسام، أن هذه العملية نفذتها أمس الجمعة، بتاريخ 9 أغسطس/آب 2024.

ووثقت كتائب، لحظة إجلاء جيش الاحتلال للجنود “القتلى والجرحى” عبر مروحية من غزة ونقلهم إلى داخل إسرائيل.

وتواصل كافة فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة، بدعم أمريكي، رغم مرور أكثر من 10 أشهر من العدوان المدمر الذي تشنه تل أبيب برًا وجوًا وبحرًا.