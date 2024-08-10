شاهد: القسام تفجر مبنى تحصن فيه 9 جنود إسرائيليين

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد جديدة لتصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

ونشرت القسام مشاهد قالت إنها لاستهداف مبنى تحصنت فيه قوة إسرائيلية قوامها 9 جنود، وذلك بقذيفتي “تي بي جي” في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأظهرت لقطات مصورة وجود الجنود داخل المبنى قبل أن يطلق مقاتلو القسام القذائف لتفجيره.

وأكدت كتائب القسام أن هذه العملية نفذتها أمس الجمعة 9 من أغسطس/آب 2024.

ووثقت الكتائب لحظة إجلاء جيش الاحتلال للجنود “القتلى والجرحى” عبر مروحية من غزة، ونقلهم إلى داخل إسرائيل.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، رغم مرور أكثر من 10 أشهر من العدوان المدمر الذي تشنه تل أبيب برًّا وجوًّا وبحرًا.