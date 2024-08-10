كتائب شهداء الأقصى تستهدف حواجز الاحتلال ومستوطناته في الضفة (فيديو)

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، اليوم السبت، أنها استهدفت حواجز ومستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بالأسلحة الرشاشة.

ونشرت الكتائب مقطعا مصورا يظهر استهداف مقاتليها لحاجز “نتساني عوز” غرب طولكرم شمالي غرب الضفة الغربية بالأسلحة الرشاشة في الـ7 من شهر أغسطس/ آب الجاري.

وتضمن المقطع استهداف مجموعة “فهود الكتائب” في جنين حواجز ومستوطنات الاحتلال الإسرائيلي المقامة على أراضي محافظة جنين شمالي الضفة الغربية في الـ8 من أغسطس/ آب الجاري.

واستهدف مقاتلو الكتائب مستوطنة “إفني حبفتس” المقامة جنوب مدينة طولكرم بالأسلحة الرشاشة بتاريخ الـ9 من أغسطس/ آب الجاري.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد وسع عملياته في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة منذ الثامن أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

كما وسع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما خلف 620 شهيدا ونحو 5400 جريح.