مسيّرة إيرانية تلتقط صورا لسفن أمريكية.. والحرس الثوري يضم صواريخ جديدة لقواته (فيديو)

التقطت طائرة مسيرة إيرانية صورا لحاملة طائرات وسفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية في مضيق هرمز.

اللقطات التي بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، تُظهر أن تحركات السفن الحربية الأمريكية، بما في ذلك حاملة الطائرات الأمريكية (يو. إس. إس. ثيودور روزفلت) كانت تراقبها طائرات إيرانية من دون طيار.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية يمكن إغراقها بصاروخ كروز، وأن إغراق السفن الحربية المرافقة لها لن تحتاج إلا إلى صاروخ واحد.

ونشرت الولايات المتحدة حاملات طائرات وسفن حربية في الخليج العربي للدفاع عن إسرائيل، بعد توعد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران خلال عملية منسوبة لإسرائيل، واغتيال القائد العسكري في حزب الله اللبناني فؤاد شكر بضربة إسرائيلية قرب بيروت.

والخميس، أعلن الجيش الأمريكي أن طائرات حربية متطورة من طراز إف-22 وصلت الشرق الأوسط، من دون تحديد عدد الطائرات أو موقعها الدقيق.

وصلت مقاتلات إف-22 رابتور التابعة للقوات الجوية الأمريكية إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية في 8 أغسطس/آب كجزء من تحركات تموضع القوات الأمريكية في المنطقة وللتعامل مع التهديدات التي تشكلها إيران والجماعات التي تدعمها. pic.twitter.com/fbf1g0p1WF — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) August 8, 2024

ويتزامن ذلك مع وصول الجنرال مايكل كوريلا -قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)- التي تشمل عملياتها الشرق الأوسط، إلى إسرائيل للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

صواريخ جديدة لقوات الحرس الثوري البحرية

في السياق، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني أضاف صواريخ ومسيّرات جديدة إلى ترسانة قواته البحرية مع تصاعد التوتر في المنطقة.

وقال التلفزيون الإيراني إن “عددًا كبيرًا من صواريخ كروز الجديدة المضادة للسفن أُضيف إلى القوات البحرية للحرس الثوري بناء على أوامر حسين سلامي قائد الحرس اللواء”.

وأضاف “تتمتع الصواريخ بقدرات جديدة بما في ذلك رأس حربي شديد الانفجار وقدرة عالية على التخفي”.

تم إلحاق 2654 أنظمة صاروخية وطائرة بدون طيار ومعدات أخرى إلى بحرية الحرس الثوري الإيراني. تحتوي صواريخ كروز هذه على رؤوس حربية شديدة الانفجار وغير قابلة للتعقب، ويمكن لكل منها أن تسبب أضرارًا جسيمة وتغرق مدمرات العدو. pic.twitter.com/s7YwgcXSQK — وكالة إرنا العربیة (@irna_arabic) August 9, 2024

ووفق التلفزيون الإيراني، أضيف إلى أسطول القوات البحرية للحرس الثوري ما مجموعه 2654 نظامًا عسكريًا بينها صواريخ بعيدة ومتوسطة المدى ومسيّرات متفجرة وقتالية واستطلاعية بالإضافة إلى وحدات الحرب الإلكترونية.

وقال سلامي “إذا لم نكن قادرين على مواجهة العدو في أعماق البحار والمحيطات في أي وقت وإيقافه عن بعد، سنواجه حتمًا مشاكل على حدودنا الوطنية”.

وأضاف خلال مسيرة عُرضت خلالها الترسانة الجديدة حسبما أظهرت لقطات بثها التلفزيون “في عالم اليوم، إما أن تكون قويًا لتبقى على قيد الحياة وتكون بأمان، أو أن تستسلم، لا حل وسطا”.