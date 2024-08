“إنهم يُحرقون أحياء”.. نيويورك تايمز تنقل مشاهد مروعة عاشها طبيب أطفال أمريكي في غزة

نقلت صحيفة (نيويورك تايمز) في تقرير نشرته، السبت، شهادة طبيب الأطفال الأمريكي أحمد يوسف، الذي عاد بعد رحلة عمل مع منظمة الإغاثة الإنسانية “ميد غلوبال”، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، استغرقت ثلاثة أسابيع قضاها في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن ما شاهده يوسف في قطاع غزة “فاق كثيرًا أسوأ توقعاته”، ما دفعه لتوثيق الدمار والمآسي الإنسانية التي شاهدها في القطاع المحاصر.

نقلت الصحيفة عن يوسف، الذي يترأس وحدة العناية المركزة بأحد مستشفيات الأطفال في ولاية “أركنساس” الأمريكية، قوله إنه كان يفحص الحالات ليحدد من ستكون له الأولوية في العلاج، نظرًا لأنه لا يمكن علاج جميع المصابين، مشيرًا إلى أن غالبية المرضى لم يصلوا إلى العناية المركزة لأنهم يموتون قبل هذه المرحلة.

ووصف يوسف ما شاهده في مقطع فيديو بثته الصحيفة بقوله “اليوم هو الأسوأ، لقد قصفوا مدرسة أخرى، الأطفال يُحرقون أحياء ويموتون”، مضيفًا أنه قرر توثيق ما شاهده بالفيديو “لأنه لن يصدق أحد ما شاهده”.

وأضافت الصحيفة أن يوسف قام بتصوير مشاهد نادرة من مستشفى شهداء الأقصى، وهو أحد المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في قطاع غزة، أظهر فيها الآثار المروعة للحرب على المدنيين، خاصة الأطفال، وعلى العاملين في المستشفى، وشاركها مع الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن مستشفى شهداء الأقصى كان يعمل بثلاثة أمثال طاقته سعيًا لعلاج أكبر عدد ممكن من المصابين الذين يتدفقون عليه مع استمرار القصف الإسرائيلي لمختلف الأحياء في القطاع.

ومع الضغط الكبير والمستمر على المستشفى يقوم الأطباء بعلاج الأطفال على قطع من الورق المقوى، يرقدون عليها في طرقات المستشفى، في ظل نقص حاد في المستلزمات الطبية مثل مواد التخدير وأكياس الدم، والنتيجة أن “كثيرًا من المرضى ماتوا نتيجة إصاباتهم”، وفق الصحيفة.

‘They Are Burned Alive’: An American Doctor Captures the Toll of War on Gaza’s Children https://t.co/9rpDNrIGqB

— Shibley Telhami (@ShibleyTelhami) August 10, 2024