اشتباكات مسلحة شمالي الضفة.. كاتس: يجب التعامل مع مخيم جنين كغزة (فيديو)

يستمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية تزامنًا مع الحرب المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ 10 أشهر، وتدور اشتباكات مسلحة شمالي الضفة المحتلة لا سيما في جنين ونابلس.

جنين وغزة

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأحد، عن تصريحات أدلى بها وزير الخارجية يسرائيل كاتس خلال اجتماع مغلق مع قادة مجلس المستوطنات، الأربعاء الماضي، قال فيه إنه يجب التعامل مع مخيم جنين كما يتم التعامل مع غزة.

وبحسب الهيئة الإسرائيلية، تناولت الجلسة المغلقة الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية وطرح كاتس موقفًا ملفتًا للنظر إذ قال لرؤساء المستوطنات “مخيمات اللاجئين هي بؤر للشر لا تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية. يجب إخلاء مخيم جنين للاجئين من المدنيين ومن ثم التعامل معه كما التعامل مع قطاع غزة”.

وتعود خلفية الاجتماع الى الإجراءات التي شرع بها مجلس المستوطنات في الضفة الغربية في الأيام الأخيرة للتصدي للعقوبات التي تفرضها بعض الدول الأجنبية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، على بعض سكان المستوطنات في الضفة المحتلة، بحسب هيئة البث.

مواجهات في جنين

ميدانيًا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 3 مواطنين من بلدتي كفر دان والسيلة الحارثية غربي جنين، وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن اشتباكات مسلحة وقعت بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة السيلة الحارثية.

واندلعت مواجهات في كفر دان، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والرصاص الحي بكثافة دون أن يبلغ عن إصابات، وداهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي رمانة وزبوبا غربي جنين ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق الجنود خلالها قنابل الصوت والغاز السام والرصاص الحي بكثافة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

اشتباكات في نابلس

وفي نابلس، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي، صباح اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العين غربي المدينة، وداهمت قوات الاحتلال منازل عدة في المخيم ومحيطه وحي المعاجين، واعتقلت 3 مواطنين.

وقالت سرايا القدس (كتيبة نابلس) في بيان اليوم الأحد “يواصل مقاتلونا التصدي لقوات العدو المقتحمة في محاور القتال بمخيم العين ويستهدفون قوات المشاة بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة محققين إصابات مباشرة”.

وقالت كتائب شهداء الأقصى-نابلس في بيان لها عبر تلغرام “يخوض مقاتلونا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة لمخيم العين، بالأسلحة الرشاشة”.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقة شمال غربي نابلس، وداهمت عددًا من المنازل، وعبثت بمحتوياتها، واعتدت بالضرب على أحد السكان.

اقتحامات واعتقالات

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية شمالي القدس المحتلة واعتقلت 6 مواطنين بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتدت على ذويهم بالضرب.

كما اقتحمت، قرية النبي صالح، شمال غربي رام الله وداهمت عدة أحياء في القرية دون أن يبلغ عن اعتقالات. واعتقلت قوات الاحتلال، شابًا من بلدة عزون شرقي قلقيلية بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، وتحطيم الأثاث. كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد وسع عملياته في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي. كما وسع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما خلف 620 شهيدًا ونحو 5400 مصاب.