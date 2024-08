المخابرات الإسرائيلية تتوقع موعد الرد الإيراني على اغتيال هنية والحرس الثوري يجري مناوراته العسكرية

ذكر مراسل “أكسيوس” باراك رافيد نقلًا عن مصدرين، اليوم الأحد، أن المخابرات الإسرائيلية تعتقد بأن إيران قررت مهاجمة إسرائيل مباشرة وربما تقوم بذلك خلال أيام.

وأضاف أن الهجوم سيكون ردًا على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في طهران نهاية يوليو/تموز الماضي، ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الحادث أو تنفيه.

ويتزامن ذلك مع إعلان الحرس الثوري الإيراني، بدء مناورات عسكرية لقواته بالقرب من الحدود العراقية تستمر حتى، الثلاثاء المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) تجري المناورات في قضاء قصر شيرين، بولاية كرمانشاه (غرب).

ويهدف الحرس الثوري الإيراني في مناوراته لزيادة الجاهزية القتالية لقواته.

ونقلت وكالة “إرنا” عن مسؤول في الحرس الثوري قوله، إن التدريبات التي بدأت، الجمعة، مستمرة “لتعزيز الجاهزية القتالية لقواته واليقظة”.

وتجري التدريبات في الوقت الذي توعدت فيه إيران بالرد على إسرائيل بعد أن اتهمت مع “حماس”، تل أبيب بتنفيذ عملية اغتيال هنية، الأمر الذي أثار المزيد من المخاوف من تحوّل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى حرب أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط.

من جهته، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت كلًا من إيران و”حزب الله” اللبناني، في بيان قائلًا: “من يلحق بنا الأذى على نحو لم نشهده من قبل سنقصفه على الأرجح بطريقة لم تحدث في أي وقت مضى”.

وأضاف أن إسرائيل لا تريد اندلاع حروب على جبهات أخرى، لكن يتعين عليها أن تكون مستعدة.

والجمعة، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن علي فدوي نائب القائد العام للحرس الثوري قوله إن طهران ستنفذ ما يأمر به المرشد الإيراني علي خامنئي، فيما يتعلق بإنزال عقاب قاس بإسرائيل بسبب اغتيال هنية.

وأضاف “أوامر الزعيم الأعلى التي تخص إنزال عقاب قاس بإسرائيل ثأرًا لدم الشهيد إسماعيل هنية واضحة وصريحة.. وستنفذ بأفضل صورة ممكنة”.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أفاد، الجمعة، بأن الحرس الثوري أضاف صواريخ ومسيّرات جديدة إلى ترسانة قواته البحرية.

The IRGC Navy has received some 2,654 missile systems, drones and other equipment. Its new cruise missiles are eqipped with undetectable and highly explosive warheads that can inflict severe damage on adversarial destroyers and cause them to sink. pic.twitter.com/JVkQlSV3mq

— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) August 9, 2024