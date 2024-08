بايدن: يجب هزيمة ترامب وهذا ما سيحدث حال فوزه بالانتخابات (فيديو)

حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن دونالد ترامب يشكّل “خطرًا فعليًا” على أمن الولايات المتحدة، وذلك في مقابلة تلفزيونية بثت، اليوم الأحد، هي الأولى له منذ انسحابه من السباق الى البيت الأبيض في مواجهة المرشح الجمهوري.

وقال بايدن لشبكة “سي بي إس نيوز”: “احفظوا كلماتي، في حال فوزه بهذه الانتخابات، راقبوا ما سيحصل”.

أضاف: “هو خطر فعلي على الأمن الأمريكي. نحن عند منعطف في تاريخ العالم. نحن كذلك فعلًا. والديمقراطية هي المفتاح”.

وسجّلت المقابلة قبل أيام في البيت الأبيض، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها بايدن في لقاء تلفزيوني منذ إعلانه في 21 يوليو/تموز الماضي، الانسحاب من السباق الرئاسي ودعم ترشح نائبته كامالا هاريس عن الحزب الديمقراطي بدلًا منه.

President Biden sits down with CBS News chief election & campaign correspondent @costareports for his first interview since announcing his withdrawal from the presidential race. He talks about his decision and his family; his support of the Harris-Walz ticket; and what he sees as… pic.twitter.com/njNECYJVCV

وأتى انسحاب الرئيس البالغ 81 عامًا إثر ضغوط داخل الحزب الديمقراطي أعقبت تقديمه أداء متواضعًا في مناظرة تلفزيونية مع ترامب في 27 يونيو/حزيران، أثار مخاوف بشأن تقدمه في السن وقدرته على الفوز بولاية ثانية.

وكرر بايدن التأكيد لـ”سي بي إس” أن ظروفه الصحية لم تسعفه يوم المناظرة.

وأوضح “كنت أعيش يومًا سيئًا للغاية.. لأنني كنت مريضًا”، لكنه شدد على أنه لا يعاني مشكلة صحية “خطرة”.

وقال بايدن إن شخصيات في الحزب الديمقراطي كانت تخشى بأن يؤثر استمراره في السباق الرئاسي على حظوظها بإعادة انتخابها في “الكونغرس”، مؤكدًا أن الأولوية بالنسبة إليه هي الحؤول دون عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

President Biden details what led to his decision to drop out of the 2024 campaign, saying that "a number of my Democratic colleagues in the House and Senate thought that I was gonna hurt them in the races."

"I was concerned if I stayed in the race, that would be the topic…I… pic.twitter.com/oFqPehepQw

— CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) August 11, 2024