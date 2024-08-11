تقرير: 24% من شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة من الشباب

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن جيش الاحتلال قتل في حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 1.8% من سكان القطاع، 24% منهم من فئة الشباب.

وأضاف الإحصاء الفلسطيني في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس/آب من كل عام، أن 75% من شهداء الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر دون سن 30 عامًا.

وعام 1999، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان 12 أغسطس/آب يومًا عالميًا للشباب.

وأشار التقرير أن عدد الذين استشهدوا نتيجة المجاعة بلغ 34، وهناك حوالي 3500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء، في حين بلغ عدد الجرحى أكثر من 95 ألفًا، 70% منهم من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 10 آلاف مفقود.

ولفت التقرير إلى أنه عشية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كان يقيم في دولة فلسطين نحو 5.6 ملايين فلسطيني، منهم 1.2 مليون شاب وشابة (18-29 عامًا) يشكلون ما نسبته 22% من إجمالي السكان في فلسطين، ونهاية عام 2023 بلغت هذه النسبة في الضفة الغربية نحو 22% مقابل 21% في قطاع غزة.

أما عن عدد الشهداء في الضفة الغربية فقد وصل إلى 620، معظمهم من الشباب والأطفال، حيث بلغت نسبة الشهداء دون سن 30 سنة نحو 75%، وفق جهاز الإحصاء.

وأشار إلى أن عدد الشهداء منذ بدء العدوان من الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين بلغ 653 طالبًا وطالبة، 619 في قطاع غزة و34 في الضفة الغربية في حين ارتقى 105 من العاملين والعاملات في مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة.

فيما بلغ عدد الجرحى من الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي في غزة 1406 جرحى، بواقع 1283 في قطاع غزة و123 في الضفة الغربية، كما تم اعتقال ما يزيد عن 197 طالبًا وطالبة ملتحقين في جامعات الضفة الغربية.

وشدد التقرير على حرمان 88 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة من حقهم بالتعليم الجامعي، مبينًا أنه من بين كل 100 شاب/شابة من الفئة العمرية، التي تتراوح بين 18 و29 عامًا، هناك 18 حاصلون على درجة البكالوريوس فأعلى، وفق بيانات 2023.

وتحدث الجهاز عن معدلات بطالة تصل إلى 56% في الضفة خلال 2023، و75% في قطاع غزة خلال الربع الأخير من العام نفسه، مشيرًا إلى أن معدلات البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى بلغت حوالي 91% في قطاع غزة.