حملة ترامب: تعرضنا لاختراق نفذته إيران

اتهمت حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إيران باختراق بعض اتصالاتها الداخلية.

وذكر موقع “بوليتيكو” الأمريكي، في وقت سابق، إنه بدأ بتلقي رسائل إلكترونية من حساب مجهول يحتوي على وثائق من داخل حملة ترامب.

وقال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم حملة ترامب، في بيان “هذه الوثائق حُصل عليها بصورة مخالفة للقانون من مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة بهدف التدخل في انتخابات 2024 وإثارة الفوضى في أرجاء عمليتنا الديمقراطية”.

وأشارت حملة ترامب إلى تقرير أصدره باحثون من شركة مايكروسوفت، أمس الجمعة، قالوا فيه إن متسللين على صلة بالحكومة الإيرانية حاولوا اختراق حساب “مسؤول رفيع المستوى” في الحملة الرئاسية الأمريكية في يونيو/حزيران الماضي. ولم يقدّم التقرير مزيدا من التفاصيل عن هوية المسؤول.

وقال تشيونغ “الإيرانيون يعلمون أن الرئيس ترامب سيوقف حكمهم الإرهابي كما فعل في السنوات الأربع الأولى من وجوده في البيت الأبيض”.

مستندات

وفي 22 من يوليو/تموز الماضي، بدأ الموقع الأمريكي بتلقي رسائل إلكترونية من حساب مجهول، وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، نقل الشخص -الذي استخدم حساب بريد إلكتروني وعرّف عن نفسه فقط باسم “روبرت”- ما بدا أنه اتصالات داخلية من مسؤول كبير في حملة ترامب.

وتضمَّن التسريب ملفًّا بحثيًّا أجرته الحملة -على ما يبدو- عن زميل ترامب في الترشح، السيناتور عن ولاية أوهايو جيه دي فانس، الذي يعود تاريخه إلى 23 من فبراير/شباط.

وفي الوثائق -وفقًا لشخصين على دراية بها- كان ملف البحث عبارة عن وثيقة مكونة من 271 صفحة تستند إلى معلومات متاحة للجمهور عن سجل فانس السابق وتصريحاته، مع تحديد بعضها -مثل انتقاداته السابقة لترامب- على أنها “نقاط ضعف محتملة”. كما أرسل الشخص أيضًا جزءًا من وثيقة بحثية عن السناتور فلوريدا ماركو روبيو، الذي كان أيضًا من المرشحين النهائيين لترشيح نائب الرئيس.

وكانت العلاقات بين ترامب وإيران متوترة في أثناء توليه منصبه، وفي عهده قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في 2020، وانسحبت من الاتفاق النووي الإيراني.

ونجا ترامب من محاولة اغتيال في يوليو الماضي، ورغم عدم وجود أي أدلة على أن المشتبه فيه كان على صلة بإيران، ذكرت شبكة “سي إن إن” أن الولايات المتحدة لديها معلومات مخابراتية عن وجود مؤامرة إيرانية ضد ترامب، في حين تنفي إيران هذه الاتهامات.