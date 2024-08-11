“ساعة الجهاد حاضرة في الميدان”.. سرايا القدس تقصف عسقلان برشقات صاروخية (شاهد)

بثت (سرايا القدس) الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، مشاهد لقصف مدينة “عسقلان” المحتلة ومستوطنات سديروت ونيرعام في غلاف غزة برشقات صاروخية.

وأظهرت المشاهد صواريخ المقاومة وهي تضيء سماء غزة وغلافها أثناء رشق المستوطنات، فيما صاح أحد رجال (سرايا القدس) قائلا “الله أكبر.. ما زالت ساعة الجهاد حاضرة في الميدان”.

وخلال الأيام الأخيرة الماضية، كثفت فصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل.

والاثنين، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن “حماس وبعد 10 أشهر من الحرب، تمكنت من إطلاق أكثر من 40 صاروخا في 4 أيام”.

ويأتي هذا فيما تنفذ آليات الجيش الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، عمليات كر وفر في المناطق الشرقية لخان يونس، في محاور عدة منها ضواحي بلدة الزنة وبلدة القرارة ووادي السلقا شرقي خان يونس إضافة للمناطق الشرقية لمدينة دير البلح.