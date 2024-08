فرانشيسكا ألبانيز: الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بالسلاح وعلى العرب التحرك (فيديو)

قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إنه يجب وقف الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وذلك تعليقا على قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة التابعين بمدينة غزة، في مجزرة خلفت أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى، فجر السبت.

وأضافت خلال مشاركتها في برنامج (المسائية) الذي يُعرض على شاشة الجزيرة مباشر “ما حدث أمر مروع، والمجازر تحدث يوميا في قطاع غزة وفق سياسة إسرائيلية ممنهجة”.

وشددت على أنه “ليس هناك من مبرر لقتل 100 شخص حتى لو وُجد مسلحون من فصائل المقاومة في المكان وفقا لما أعلنته إسرائيل”.

وفي وقت سابق السبت، زعم متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان على منصة إكس، أنه “بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك (جهاز الأمن العام) والقيادة الجنوبية للجيش، أغارت طائرة على مخربين عملوا بمقر قيادة عسكري وُضع داخل مدرسة التابعين (بمدينة غزة) التي تُستخدم مأوى لسكان المدينة”.

وأشارت فرانشيسكا إلى أن “الولايات المتحدة منحازة بشكل تام إلى إسرائيل”، لافتة إلى أن “واشنطن هي من زودتها بالسلاح المستخدم في قصف غزة”.

وطالبت فرانشيسكا الدول العربية بالضغط على الولايات المتحدة واستغلال نفوذها لتغيير الواقع على الأرض في فلسطين.

وأكدت أن إسرائيل تسعى لتدمير الحياة في غزة بحيث لا تصلح مكانا للعيش بعد ذلك.

وبعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف النازحين بمدرسة التابعين بـ3 صواريخ بشكل مباشر في مصلى المدرسة، قالت فرانشيسكا في منشور على حسابها بمنصة إكس “قطاع غزة أكبر معسكر اعتقال وأكثرها خزيا في القرن الـ21، تبيد إسرائيل فيه الأحياء والمستشفيات والمدارس والمناطق الآمنة واحدة تلو أخرى”.

