قيادي بحماس يفند ادعاءات إسرائيل بشأن وجود مسلحين في مدرسة “التابعين” (فيديو)

قال سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج، تعليقًا على مجزرة مدرسة التابعين إن الاحتلال يستخدم مجزرة جديدة لـ”شطب وقتل أكبر قدر من شعبنا الفلسطيني، والضغط على البقية بهدف التهجير القسري لقتل القضية الفلسطينية”.

وتهكم أبو زهري على بيان جيش الاحتلال بشأن استخدام “صواريخ ذكية” في قصف المدرسة، وفند ادعاءات الاحتلال بشأن وجود مسلحين فيها.

وقال أبو زهري للجزيرة مباشر “إذا كانت الصواريخ ذكية فقد قتلت 100 فكيف إن لم تكن ذكية؟ كم كان سيُقتل؟ هذه أسطوانة وتبرير جاهز دائمًا لدى الاحتلال، بأن هناك مقاتلين من حماس موجودين في المكان الذي قصفوه، هذه أكاذيب يستخدمها الاحتلال بشكل دائم”.

وأضاف “إذا كان هناك مقاتلون، فأين هو السلاح؟ ومَن هم هؤلاء المقاتلون الذين يتحدث عنهم؟ وإذا كان هناك مقاتلون، فهل الـ100 الذين استشهدوا مقاتلون؟ هل الأطفال والنساء مقاتلون؟ أي قانون دولي يسمح لهذا الاحتلال بقتل هذا العدد؟”.

وانتقد أبو زهري الجهود المبذولة من دول المنطقة من أجل وقف العدوان على غزة، ورآها “دون المستوى المطلوب”، وقال “أين حكام المنطقة؟ جميعهم يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم لوقف هذا الإجرام، ما هو مبرر بقاء أي سفير إسرائيلي في المنطقة في ظل هذه الجرائم؟ ما هو مبرر وجود اتفاقيات اقتصادية أو سياسية؟”.

وأشار أبو زهري بأسى إلى أن “استشعار الشعب الفلسطيني بالخذلان من دول المنطقة لا يقل صعوبة وقسوة عن الصواريخ الإسرائيلية”.

صرخات مرعبة وجثامين متفحمة بالمكان .. اللحظات الأولى بعد قصف #مدرسة_التابعين بحي الدرج أدى لاستشهاد أكثر من 100 فلسطيني#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/zNPWx20Ry0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 10, 2024

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مجزرة مروعة حيث قصف مدرسة التابعين بمنطقة حي الدرج وسط مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، وعشرات المصابين والمفقودين، وهو ما أدانته دول عربية وغربية.