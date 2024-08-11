مقتل إسرائيلي وإصابة آخر بإطلاق نار في الأغوار وعمليات تمشيط بحثا عن المنفذين (فيديو)

أفادت هيئة البث الرسمية، بمقتل إسرائيلي وإصابة آخر بجروح متوسطة في إطلاق نار من سيارة مسرعة في مفترق مِحولا بالأغوار الشمالية شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي هرعت إلى مكان الواقعة، وباشرت أعمال التمشيط بحثًا عن المنفّذين.

مطاردة المنفّذين

وأفادت إذاعة الجيش بمطاردة سيارة مطلقي النار قرب مستوطنة محولا في غور الأردن. وأفاد جيش الاحتلال بإغلاق الطرق، وإجراء عمليات تفتيش شاملة في المنطقة.

ومساء الثلاثاء، قال جيش الاحتلال إن قواته قتلت فلسطينيا بدعوى محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة غور الأردن شرقي الضفة الغربية، بينما قال إعلام حكومي فلسطيني إن الجيش احتجز جثمان الشهيد.

وبالتزامن مع عدوانه المدمر على غزة، صعّد جيش الاحتلال عملياته في الضفة، كما كثّف المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما خلف إضافة إلى الشهداء والمصابين، نحو 10 آلاف معتقل.