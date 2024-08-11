مقدما تعازيه.. أردوغان يستقبل نجلَي الشهيد إسماعيل هنية (فيديو)

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عبد السلام وهمّام، نجلَي الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” الذي اغتيل بمقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، نهاية يوليو/تموز الماضي.

وحسب وكالة الأناضول، استقبل الرئيس التركي نجلَي هنية في إسطنبول، وقدَّم لهما تعازيه في استشهاد والدهما.

وحضر لقاء الرئيس التركي نجلَي هنية رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، وكبير مستشاري رئيس الجمهورية سفر طوران.

وفي 31 من يوليو/الماضي، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية بمقر إقامته في طهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وآنذاك، ندد أردوغان بعملية اغتيال هنية ووصفها بالغادرة والدنيئة، مؤكدا أنها تستهدف القضية الفلسطينية والمقاومة في غزة، وترمي إلى إحباط معنويات الفلسطينيين وترهيبهم.

وقال أردوغان في منشور عبر منصة إكس تضمَّن تعزية لأسرة هنية وللشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي “إن الهدف من الاغتيال هو نفسه الذي نُفذت لأجله الاغتيالات التي طالت سابقا قادة من أبرزهم الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي”، مضيفا أن “الهمجية الصهيونية لن تحقق طموحاتها”.

والسبت الماضي، كشف الحرس الثوري الإيراني أن اغتيال هنية نُفذ عبر إطلاق مقذوف صغير المدى من خارج منطقة إقامة الضيوف، حسب بيان صادر عنه، وفق وكالة تسنيم الإيرانية.

وبينما اتهمت إيران وحماس تل أبيب باغتيال هنية، تلتزم الأخيرة الصمت.