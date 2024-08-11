“ولكنّ الله رمى”.. شهداء الأقصى تقصف بالهاون تجمعات لجيش الاحتلال في رفح (فيديو)

بثت (كتائب شهداء الاقصى)، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مشاهد من دكَّ مقاتليها تجمعًا لجيش الاحتلال وتمركزًا لآلياته وسط مخيم يبنا، جنوب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة المحاصر، بقذائف الهاون.

وأظهرت المشاهد أحد مقاتلي الكتائب أثناء قيامه باستهداف أحد تجمعات جيش الاحتلال بمجموعة متوالية من قذائف الهاون، فيما أخذ يصيح بالتكبير ويردد قول الله تعالى “وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى”.

وتُظهر الدلائل أنه رغم مرور ما يزيد عن 10 أشهر على بدء حربها على غزة، إلا أن إسرائيل تعجز عن تحقيق أي من أهدافها المعلنة، ولا سيما استعادة الأسرى من القطاع والقضاء على قدرات المقاومة.

وبوتيرة يومية، تعلن فصائل المقاومة عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء قطاع غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على إسرائيل، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.