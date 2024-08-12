“إبادة غير مسبوقة”.. الطبيب النرويجي مؤلف “ليلة في غزة” يتحدث عن فظاعة مجزرة الفجر (فيديو)

وصف الطبيب النرويجي مادس غيلبرت ما يحدث في قطاع غزة بأنه “إبادة جماعية غير مسبوقة تحدث أمام أعين العالم”، مؤكدًا أنه “لا توجد كلمات تصفها. هذا رعب”.

وجاء ذلك في تدوينة نشرها غيلبرت الأحد على منصة إكس، تناول فيها “مجزرة الفجر” التي وقعت السبت في مدرسة التابعين بحي الدرج في مدينة غزة، وخلفت أكثر من 100 شهيد.

وقال “إذا كان المفقود طفلًا يتم وزن ما بين 15 إلى 20 كيلوغرامًا من أجزاء الجسم، وإذا كان المفقود بالغًا يتم وزن 70 كيلوغراما من أجزاء الجسم، وتسليمها إلى أهل المفقود”.

If the missing person is a child, 15 to 20 kilograms of body parts are weighed and if the missing person is an adult, 70 kilograms of body parts are weighed and delivered to the missing person's relatives.

Attempts are made to identify the remains by the colour of the remaining… pic.twitter.com/OkOtIkAVeE — Dr. Mads Gilbert (@DrMadsGilbert) August 11, 2024

محاولات التعرف على جثامين الشهداء

ووصف غيلبرت كيف تتم محاولات التعرف على بقايا جثث الشهداء في مدرسة التابعين عن طريق ما بقي من ملابسهم أو بمعرفة ألوان أشعارهم، أو أي علامة يمكن استخدامها للتعرف على الضحايا.

ومضى غيلبرت في سرد تفاصيل المأساة قائلًا “إنه في الحقيقة يعلم الجميع أن بقايا الجثامين لا تخص فردًا واحدًا، لكن أسر الضحايا، خاصة الآباء، لا يمكن أن تغمض عيونهم دون الشعور بأنهم قاموا بتكريم ما تبقّى من جثامين أطفالهم”.

“ليلة في غزّة”

يذكر أن غيلبرت، وهو طبيب وأستاذ بجامعة شمال النرويج وناشط سياسي، تطوع للعمل في قطاع غزة عدة مرات، إذ عمل في مستشفى الشفاء خلال حروب 2008 و2009 و2012 و2014.

وأجرى غيلبرت آلاف العمليات الجراحية في قطاع غزة خلال فترات الحروب. وبعد زيارته للقطاع خلال حرب 2014، نشر غيلبرت كتابًا عن تجربته بعنوان “ليلة في غزّة”.