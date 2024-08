“إبادة غير مسبوقة”.. الطبيب النرويجي مؤلف “ليلة في غزة” يتحدث عن فظاعة مجزرة الفجر (فيديو)

وصف الطبيب النرويجي مادس غيلبرت ما يحدث في قطاع غزة بأنه “إبادة جماعية غير مسبوقة تحدث أمام أعين العالم”، مؤكدًا أنه “لا توجد كلمات تصفها. هذا رعب”.

وجاء ذلك في تدوينة نشرها غيلبرت الأحد على منصة إكس، تناول فيها “مجزرة الفجر” التي وقعت السبت في مدرسة التابعين بحي الدرج في مدينة غزة، وخلفت أكثر من 100 شهيد.

وقال “إذا كان المفقود طفلًا يتم وزن ما بين 15 إلى 20 كيلوغرامًا من أجزاء الجسم، وإذا كان المفقود بالغًا يتم وزن 70 كيلوغراما من أجزاء الجسم، وتسليمها إلى أهل المفقود”.

If the missing person is a child, 15 to 20 kilograms of body parts are weighed and if the missing person is an adult, 70 kilograms of body parts are weighed and delivered to the missing person's relatives.

