الضفة الغربية.. إصابة إسرائيلي في إطلاق نار وشظايا قنبلة تجرح جنديين في الحرم الإبراهيمي (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، شرق قلقيلية، وذلك بالتزامن مع إعلان المتحدث باسم جيش الاحتلال عن إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان، بأنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب طارق زياد عبد الرحيم داود (18 عاما) برصاص الاحتلال قرب بلدة عزون.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولهم إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بكثافة بالقرب من المدخل الشمالي لبلدة عزون، وبالتحديد عند منطقة “جسر عزون- جيوس”، ليتبين فيما بعد أن الرصاص قد أطلق صوب الشهيد داود، وقد تم احتجاز جثمانه.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن عن إصابة إسرائيلي في عملية إطلاق نار بقلقيلية ومقتل منفذ العملية.

وفي السياق نفسه، قالت إذاعة الجيش إن إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في قلقيلية، وأضافت: “قتل مُخرب في المنطقة، وسيتم التحقق مما إذا كان هذا هو نفسه الذي نفذ الهجوم وأصاب المواطن الإسرائيلي بجروح خطيرة”.

وفي بيان لها نعت كتائب القسام “الشهيد طارق زياد الذي ارتقى شهيداً إثر عملية اغتيال نفّذتها قوات الغدر الصهيونية في مدينة قلقيلية، وذلك خلال انسحابه بعد تنفيذه عملية إطلاق نار أصاب فيها مغتصبًا صهيونيًا داخل المدينة”.

وباستشهاد الشاب داود، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 623 شهيدا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 2023، من بينهم 145 طفلا، و9 سيدات.

إصابة جنديين إسرائيليين بشظايا قنبلة في الخليل

من جانب أخر، أفادت إذاعة جيش الاحتلال بإصابة جنديين بشظايا قنبلة يدوية انفجرت في منطقة الحرم الإبراهيمي بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت “أصيب 2 من جنود شرطة حرس الحدود بجروح طفيفة بشظايا قرب نقطة حراسة في الحرم الإبراهيمي”.

وأضافت أنه تم نقل مجندة إلى المستشفى، فيما تلقى جندي آخر العلاج الطبي في المكان.

وأوضحت الصحيفة أن قائد شرطة حرس الحدود أمر بإجراء تحقيق في الحادث وملابساته.