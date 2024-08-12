المعارضة الإيطالية تطالب بسحب السفير من إسرائيل تنديدا بـ”مجزرة الفجر” في غزة

أثار قصف الجيش الإسرائيلي لمدرسة التابعين في مدينة غزة، الذي أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 100 فلسطيني، ردودًا غاضبة من أحزاب إيطالية، إذ طالب عدد من قادتها الحكومة الإيطالية بسحب سفيرها في إسرائيل.

وطالب جوزيبي كونتي، زعيم حزب حركة النجوم الخمسة المعارضة، وزعيم حزب الخضر وتحالف اليسار، أنجيلو بونيلي، الحكومة بسحب السفير الإيطالي من تل أبيب، للاحتجاج على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد قصف مدرسة التابعين في غزة.

“100 فلسطيني مزقتهم القنابل وقت الصلاة”

ونشر كونتي تدوينة على منصة إكس قال فيها إن “مئة مدني فلسطيني، أغلبهم من الأطفال والنساء، مزقتهم القنابل الإسرائيلية التي أسقطت على مدرسة إيواء مكتظة بالنازحين وقت الصلاة. مجزرة جديدة كل يوم، بل وفظائع أكثر، ومن ينجو من القنابل يموت من الجوع والعطش والمرض”.

وأضاف كونتي أن “الإدانة لم تعد كافية، طلبنا من الحكومة الإيطالية استدعاء السفير في تل أبيب لإظهار الاحتجاج الشديد على جرائم الحرب التي المستمرة التي تقوم بها حكومة بنيامين نتنياهو“.

Altri cento civili palestinesi, molti bambini e donne, fatti a pezzi dalle bombe israeliane sganciate su una scuola-rifugio di Gaza affollata per l’ora della preghiera. Ogni giorno una nuova strage, anche più atroce, mentre chi sopravvive alle bombe muore di fame, sete e… — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) August 10, 2024

“مشاهدة ما يحدث في غزة لم تعد مقبولة”

كما كتبت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي، وهو أكبر أحزاب المعارضة، على موقع فيسبوك قائلة “إن قصف المدارس والمستشفيات يعد جريمة حرب، ومن غير المقبول الاستمرار في مشاهدة ما يحدث في غزة”.

وطالبت شلاين أوروبا والمجتمع الدولي “بالقيام بمبادرة فورية لوقف نتنياهو والتوصل إلى وقف لإطلاق النار”، كما طالبت إيطاليا والاتحاد الأوروبي بالاعتراف فورًا بالدولة الفلسطينية لإعطاء رسالة واضحة لحكومة نتنياهو.

“أوقفوا إطلاق النار فورا”

وكتب أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، زعيم حزب فورزا إيطاليا، أحد شركاء الحكومة الائتلافية اليمينية، على إكس “من غير المقبول على الإطلاق أن تقصف مدرسة بغزة وتتسبب في مقتل الكثير من الضحايا الأبرياء”.

وأضاف تاجاني، الذي يقود الحزب المحافظ الذي أسسه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، في تغريدته “نطالب إسرائيل باحترام القانون الإنساني ووقف إطلاق النار على الفور، وإطلاق سراح من تحتجزهم حماس“.

È assolutamente inaccettabile il bombardamento di una scuola a #Gaza che ha provocato tante vittime innocenti.

Chiediamo ad Israele rispetto del diritto umanitario. È per proteggere i civili che chiediamo immediato cessate il fuoco e liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) August 10, 2024

وبحسب صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، عقد تاجاني اجتماعًا عبر الفيديو مع سفراء من دول المنطقة لمتابعة التطورات.

والسبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات بغارة إسرائيلية استهدفتهم أثناء تأديتهم صلاة الفجر بمدرسة التابعين في حي الدرج في قطاع غزة التي لجأ إليها نازحون فارون من القصف الإسرائيلي.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه قتل 19 مقاتلا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، خلال استهدافه المدرسة، وقد نفت حركتا حماس والجهاد الإسلامي ادعاء إسرائيل وجود مسلحين في المدرسة.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت قرابة 132 ألف شهيد ومصاب، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.