ترامب يتهم هاريس بـ”فبركة صور الحشود” وإعلام أمريكي يرد “لقد وقع في فخ”

اتهم الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، في سلسة منشورات على منصة “تروث” للتواصل الاجتماعي التي يمتلكها، منافسته كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن ومرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة، بفبركة صورة لحشود اجتمعت للترحيب بها في مطار بولاية ميتشيغان.

وقال ترامب على موقع تروث “هل لاحظ أحد أن كامالا قامت بالخداع في المطار؟ لم يكن أحد هناك، لكنها أظهرت بالذكاء الاصطناعي جماهير حاشدة ممن سمتهم “متابعين”، ولكنهم غير موجودين”.

Look, we caught her with a fake “crowd.” There was nobody there!

