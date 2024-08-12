ترامب يتهم هاريس بـ”فبركة صور الحشود” وإعلام أمريكي يرد “لقد وقع في فخ”

اتهم الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، في سلسة منشورات على منصة “تروث” للتواصل الاجتماعي التي يمتلكها، منافسته كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن ومرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة، بفبركة صورة لحشود اجتمعت للترحيب بها في مطار بولاية ميتشيغان.

وقال ترامب على موقع تروث “هل لاحظ أحد أن كامالا قامت بالخداع في المطار؟ لم يكن أحد هناك، لكنها أظهرت بالذكاء الاصطناعي جماهير حاشدة ممن سمتهم “متابعين”، ولكنهم غير موجودين”.

Look, we caught her with a fake “crowd.” There was nobody there! Donald Trump Truth Social 12:10 PM EST 08/11/24 @realDonaldTrump pic.twitter.com/Kq0xoGngXA — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 11, 2024

اتهام بالخداع والفبركة

وأضاف ترامب أن “أحد عمال الصيانة في المطار لاحظ الصورة المفبركة للحشود، وهو ما أكده لاحقًا انعكاس المرآة على طائرة نائبة الرئيس”.

ووصف ترامب منافسته كامالا بأنها “مخادعة”، قائلًا إنه لم يكن هناك أحد في انتظارها، بينما أظهرت الصورة كأن هناك عشرة آلاف من الجماهير تنتظرها.

ومضى ترامب ليقول إن نفس الشيء يتكرر “بفبركة صور الجماهير أثناء خطاباتها”، مضيفًا “أن هذه هي الطريقة التي يفوز بها الديمقراطيون في الانتخابات، عن طريق الخداع، وهم أسوأ عند صناديق الاقتراع”.

وطالب ترامب باستبعاد كامالا من سباق الرئاسة لقيامها بتدخل في الانتخابات عن طريق بث “صور جماهير مفبركة”، مؤكدا “أن أي فرد يفعل ذلك سيقوم بالاحتيال في أي شيء”.

وسائل إعلام أمريكية ترد: وقع في فخ

وفي ردّ على ما قاله ترامب، قالت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية في تقرير نشرته الأحد إنه يبدو أن “الرئيس السابق وقع في فخ نظرية المؤامرة التي يروج لها اليمين المتطرف”.

وأضافت أنه يمكن بسهولة رفض ادعاءات ترامب من خلال الصور ومقاطع الفيديو التي صورها من حضروا اللقاء مع كامالا، وتظهر مشاركة الآلاف في اللقاء الذي نظم في مطار بالقرب من مدينة ديترويت بولاية ميتشيغان.

وأشار التقرير إلى أن كاميرات شبكة سي إن إن أظهرت حضورًا كبيرًا للجماهير، التي ملأت مدرج الطائرات، وتم وضع صفوف من الكراسي وشاشات عرض عملاقة لكي تتمكن الجماهير خارج المطار من متابعة اللقاء مع هاريس.

كما نقل تقرير سي إن إن ما قاله هاني فريد، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا-بيركلي، على موقع “لينكيد إن” إنه قام بتحليل الصورة التي قال ترامب إنها مفبركة باستخدام نموذجين لاكتشاف عمليات التزييف باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأكد فريد أنه “لم يجد دليلًا على استخدام الذكاء الاصطناعي في تخليق الصورة أو تغييرها رقميًّا”، لكنه في ذات الوقت قال “إن عدم وجود دليل على التلاعب بالصورة لا يعني أنها حقيقية”.

الترويج لنظريات المؤامرة

وفي ذات السياق نشرت صحيفة الواشنطن بوست تقريرًا عن اتهامات ترامب لهاريس بفبركة صور الحشود، ووصفتها بأنها خاطئة.

وأضافت الصحيفة أنه في الأيام التي تلت إعلان بايدن انسحابه من سباق الرئاسة، قام مؤثرون ينتمون إلى اليمين المتطرف بالترويج لأخبار زائفة تستهدف حملة كامالا.

واشارت إلى أن قيام ترامب بتكرار المزاعم الخاطئة عن حجم الحشود التي حضرت اللقاء مع كامالا وصورها في عدة منشورات على موقع تروث الذي يمتلكه “يمثّل تصعيدًا ملحوظًا”، بحسب وصفها.