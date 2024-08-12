جنين.. شهيدان “أحدهما معتقل” والمقاومة تخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال (فيديو)

استشهد الفلسطينيان صبحي أحمد صبحي البظ (36 عاما) من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، والمعتقل الجريح كفاح عصام ضبايا (34 عاما) من مخيم جنين، متأثرين بإصابتيهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

وأعلن مساء أمس الأحد استشهاد الشابين، حيث أفاد مدير مستشفى جنين باستشهاد الشاب البظ، متأثرا بإصابته، وأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، أنها أُبلغت استشهاد المعتقل الجريح كفاح ضبايا، متأثرا بإصابته كذلك.

الاحتلال يقصف مركبة

وكان 5 شبان قد استشهدوا بقصف الاحتلال مركبة في الحي الشرقي من مدينة جنين يوم الثلاثاء الماضي (6 أغسطس/آب الجاري) وأصيب 6 آخرون بالشظايا والرصاص، منهم الشاب البظ، الذي أُعلن استشهاده.

وكان الشهيد كفاح ضبايا والشابان جهاد جمال محمد حسين، وحمادة فراحتي، قد أصيبوا برصاص قوات الاحتلال، قبل أن تعتقلهم تلك القوات، في السادس من أغسطس خلال اقتحامها قرية كفر قود ومحاصرتها منزلا فيه.

واستشهد الشابان وليد جمال محمد حسين (33 عاما) وخضر حسين خضر أبو قطنة (33 عاما) واحتُجز جثماناهما.

"جابوا لي صورة أمي وهي مقسومة نصين"

شهادة صادمة عن انتهاكات جسدية ونفسية جسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتـلال#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/bwQKpiqwai — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 12, 2024

الشهيد الأسير

وفي بيان مشترك، أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن آخر المعلومات التي توفرت حول الشهيد كفاح ضبايا تمثلت بمعرفة مكان احتجازه في مستشفى رمبام الإسرائيليّ، من دون إفصاح الاحتلال عن تفاصيل تتعلق بوضعه الصحيّ منذ اعتقاله.

وذكرت الهيئة والنادي، أنّ جريمة إطلاق النار على ضبايا خلال العدوان الأخير على جنين، تُضاف إلى سجل الجرائم -غير المسبوقة- والمستمرة منذ بدء حرب الإبادة التي ينفّذها الاحتلال بحقّ شعبنا في غزة.

وقال بيان الهيئة والنادي، إن الاحتلال صعّد -منذ أكثر من ثلاث سنوات- عمليات الإعدام الميداني خلال حملات الاعتقال في الضّفة الغربية إلى جانب اعتقال العشرات من الجرحى.

وأشار إلى أن ذلك تصاعد منذ بدء الحرب على غزة، وما رافقها من إعدامات للعشرات من معتقلي غزة، واعتقال العديد من الجرحى، إضافة إلى اعتقال العشرات من الجرحى من الضّفة، سواء من اعتُقلوا بعد إصابتهم بمدة، أو من اعتُقلوا لحظة إصابتهم.

“قالوا لنا أهلًا وسهلًا بكم في الجحيم” شهادات صادمة لما حدث للأسرى داخل سجون الاحتلال#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/f9KRvuhi4c — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 12, 2024

إخفاء هويات الشهداء

وحمّلت الهيئة والنادي، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل كفاح ضبايا، الذي يأتي مع التّصاعد المستمر في أعداد الشهداء بين صفوف المعتقلين، إذ بلغ عددهم منذ بدء حرب الإبادة مع ارتقاء الشهيد ضبايا، 22 شهيدا، وهم الشهداء المُعلن عن هوياتهم فقط، في حين يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من الشهداء بين صفوف المعتقلين من قطاع غزة.

يذكر أنّ المعتقلين الذين استشهدوا في سجون الاحتلال ومعسكراته ومستشفياته منذ بدء العدوان على غزة، استشهدوا جراء جرائم التّعذيب والتّجويع والجرائم الطبيّة، إلى جانب عمليات إطلاق النّار عليهم خلال عملية اعتقالهم.

أسير محرّر عاش وشاهد ما لا يخطر على عقل بشر#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Mj0JVbwhN1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 12, 2024

قوات الاحتلال تقتحم جنين

من ناحية أخرى اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، مدينة جنين، حيث دخلت البلدة القديمة في المدينة، وتمركزت على الدوار الرئيسي وداهمت أحد المحال التجارية ودمرت محتوياته.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، تركزت في مدن رام الله وجنين وقلقيلية، وداهم عددا من المنازل في الحي الشرقي من مدينة جنين وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

اشتباكات في جنين

وقالت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة فتح- إنها خاضت اشتباكات ضارية مع القوات المقتحمة لمدينة جنين.

وقالت كتائب شهداء الأقصى -جنين “خُضنا فجر اليوم اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة لمدينة جنين من عدة محاور، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة”.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مصادر محلية، أن عددا من مركبات الاحتلال اقتحمت المدينة من شارع الناصرة وحاصرت منزلا في أحد الأحياء، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وأفادت الوكالة الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال قامت باعتقال عدد من الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، منها أريحا وقلقيلية وطوباس والخليل.