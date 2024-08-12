حزب الله يعلن مهاجمة مواقع إسرائيلية ويستهدف “تجهيزات تجسسية” بالسماقة (فيديو)

بث حزب الله اللبناني مشاهد لما قال إنها استهداف التجهيزات التجسسية في موقعي “السماقة” و”راميا” التابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تلال “كفرشوبا”. كما أعلن استهداف الموقع نفسه بقذائف المدفعية.

وفي بيانات منفصلة، أعلن حزب الله استهداف مقاتليه لـ “موقع المالكية” ‏بالأسلحة الصاروخية وإصابته مباشرة.

كما أعلن أنه استهدف انتشارا لجنود جيش الاحتلال في محيط “موقع حانيتا” بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة. ‏

وأكد الحزب كذلك استهداف موقع “رويسات ‏العلم” في تلال “كفرشوبا” المحتلة بقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة.

وبوقت سابق الإثنين، أعلن حزب الله أن عناصره استهدفوا المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 الإسرائيلية في “جعتون” بصواريخ الكاتيوشا. كما استهدفوا “التجهيزات التجسسية” في موقع “المطلة” الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

جيش الاحتلال يقصف أهدافا لحزب الله

بدروه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف بالمدفعية والطيران المسيّر أهدافا تابعة لحزب الله في 6 بلدات جنوبي لبنان.

وقال الجيش في بيان إن مسيرة تابعة له قصفت منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في منطقة الوردية (قضاء جزين).

وأضاف أنه قصف أيضا بالطيران المسير صباح الإثنين مبان عسكرية لحزب الله في منطقتي شيحين والجبين (قضاء صور).

كما قصف الجيش بالمدفعية مناطق وادي حامول ورامية وعيتا الشعب (قضاء بنت جبيل).

وأوضح جيش الاحتلال أنه رصد عددا من الصواريخ التي انطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق المطلة وهار دوف (مزارع شبعا المحتلة) شمال إسرائيل، دون وقوع إصابات.

وتتسع المخاوف من امتداد الحرب على غزة واتساعها لنزاع إقليمي، في ظل تأهب تل أبيب لرد من إيران وحزب الله على وقع اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” وتبني تل أبيب اغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر.