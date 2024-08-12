حكومة غزة تحذر من أساليب تجسس إسرائيلية تستهدف الفلسطينيين

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أبناء الشعب الفلسطيني من ما وصفها بـ “الأساليب الخبيثة” التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لجمع معلومات استخباراتية وتجسسية بهدف تنفيذ عمليات اغتيال وقتل وإبادة.

وفي بيان صادر الإثنين، أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الجيش الإسرائيلي يلجأ إلى “جمع معلومات عن العديد من العائلات والأفراد والأماكن بطرق استخباراتية وتجسسية خبيثة، تحت غطاء جمع معلومات لتقديم مساعدات عينية أو نقدية أو طرود غذائية، بشكل مضلل”.

وأشار البيان إلى أن “هذه الأساليب المضللة تهدف إلى ارتكاب جرائم قتل واغتيالات ومجازر وإبادة جماعية بحق المدنيين”.

وأضاف أن جيش الاحتلال يقوم بإجراء اتصالات مدروسة مع العديد من العائلات والأفراد، وخلال هذه الاتصالات يتم جمع معلومات دقيقة عن مواقعهم وتحركاتهم اليومية، وأين ينامون، وممارساتهم اليومية.

وأوضح المكتب الإعلامي أن هذه الاتصالات “تُجرى تحت غطاء مُضلل يوحي بأنها تهدف لتقديم مساعدات إنسانية، في حين أن الهدف الحقيقي منها هو ارتكاب جرائم ضد المدنيين”.

وناشد المكتب الإعلامي الحكومي المواطنين الفلسطينيين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من تلك “الوسائل الخبيثة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي”.

كما دعا جميع المواطنين إلى “عدم التعاطي مطلقاً مع مثل هذه الاتصالات والحوادث التي قد تؤدي إلى كوارث وجرائم قصف وارتكاب مذابح ومجازر وإبادة جماعية بحق الأفراد والعائلات”.