“دعنا نخلصّك من أطفالك المعاقين”.. سوداني يكشف أهوالا واجهته في رحلة النزوح (فيديو)

اجتمعت عليه مأساة النزوح ومعاناة رعاية 3 أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، تحديات يواجهها النازح السوداني محمد إبراهيم، الذي لجأ إلى ولاية كسلا مع زوجته و5 أبناء، هربًا من ويلات الحرب الدائرة في الخرطوم، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

إعاقة مزدوجة

وقال إبراهيم للجزيرة مباشر، إنه نزح مع أسرته من مدينة الخرطوم، مرورًا بعدة ولايات حتى وصلوا إلى ولاية كسلا بشرق السودان، موضحا أن أبناءه المعاقين يعانون من إعاقة مزدوجة حركيًّا وذهنيًّا.

وأضاف “تعرضنا أثناء النزوح أنا وأولادي الـ5 من بينهم 3 من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ضغوطات كبيرة من قبل قوات الدعم السريع، وكانوا يقولوا لي أكثر من مرة نريحك من أطفالك المعاقين”.

وتابع “النزوح المتكرر أثر على صحة أطفالي المعاقين بسبب عدم توفر الأغذية والأدوية الخاصة بهم، ونضطر إلى زيارة المستشفيات بصورة متكررة”.

وأشار إبراهيم، إلى أن الظروف المعيشية الصعبة في النزوح أثرت فيه وفي أسرته نفسيًّا، متمنيًا أن يخرج من السودان بعيدًا عن المعارك الجارية لضمان الرعاية الصحية لأبنائه.

لا أكل ولا علاج

وعن المعاناة ذاتها تحدثت زوجته أسمهان حامد، قائلة “أولادي متأثرين جدًّا من النزوح خصوصًا بنتي وتعرضت في الرحلة الأخيرة لتشنجات كثيرة بسبب مشقة النزوح وعدم وجود أكل ولا علاج وكنا ننام في الشارع”.

وأكملت “والحمد لله جينا على ولاية كسلا وقاعدين في غرفة، لكن في الخرطوم كانوا عندهم أماكنهم المخصصة لرعايتهم لكن هنا صحتهم تدهورت بسبب التعب وعدم توفر العلاج والمستلزمات الخاصة برعايتهم”.

وتتفاقم معاناة النازحين في السودان مع استمرار الحرب بين الجيش والدعم السريع، المتواصلة منذ منتصف إبريل/نيسان 2023؛ مما أسفر عن مقتل نحو 18800 شخص، ونزوح قرابة 10 ملايين آخرين، وفق الأمم المتحدة.

وكانت دعوات أممية ودولية قد حذرت من كارثة إنسانية في السودان قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت بسبب نقص الغذاء واستمرار القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18.