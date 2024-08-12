شاهد: لحظة قنص جندي إسرائيلي شرقي خان يونس

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد من استهداف مقاتليها جنود الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة وذلك بالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأظهرت المشاهد التي بثتها “القسام”، اليوم الإثنين، عمليتي قنص لجنود الاحتلال في خان يونس نفذتها بالاشتراك مع سرايا القدس في الأيام الأخيرة من شهر يوليو/تموز الماضي.

وأظهرت المشاهد عملية قنص لأحد جنود الاحتلال بخان يونس في 25 يوليو الماضي، كما أظهرت لقطة أخرى إصابة جنديين من جيش الاحتلال في عملية قنص نُفذت في الـ 28 من الشهر نفسه.

وتظهر اللقطة الأخيرة في المشاهد تمكن عناصر “القسام” بالاشتراك مع مقاتل من “سرايا القدس” من قنص أحد جنود الاحتلال وهو متحصن داخل أحد المنازل في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أمس الأحد.

وأظهرت المشاهد أحد مقاتلي القسام وهو يقوم بتذخير بندقيته ويحمل على كتفه علامات تحمل اسم كتائب القسام وسرايا القدس.

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في معركة بجنوب قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: “الرقيب عومر جينزبرغ (19 عاما) جندي في الكتيبة 101 لواء المظليين قُتل أمس (الأحد) في معركة بجنوب قطاع غزة” دون تفاصيل.

وبهذا يرتفع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى إلى 690 منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم 330 في المعارك البرية منذ الـ27 من الشهر ذاته.

بينما يبلغ عدد الجنود والضباط الجرحى 4 آلاف و306، بينهم ألفان و202 في المعارك البرية، وفق معطيات موقع الجيش الذي يواجه اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر.