شهداء الأقصى تضرب بقذائف الهاون تحشدات لجيش الاحتلال في محيط معبر رفح (فيديو)

أعلنت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- استهداف تحشدات وتمركزًا لآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط معبر رفح بقذائف الهاون النظامي من عيار 60 مم، ضمن معركة طوفان الأقصى.

ونشرت الكتائب، اليوم الاثنين، مقطعًا مصورًا عبر قناتها على تليغرام، وكتبت معلّقة عليه: “مشاهد من دكِّ مقاتلينا تحشدات العدو وتمركزًا للآليات في محيط معبر رفح بقذائف الهاون النظامي من عيار 60”.

وفي بيان آخر قالت الكتائب “دكَّ مقاتلونا مقر قيادة العدو وتموضعًا للآليات في محور نتساريم بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مناطق عدة في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية راح ضحيتها 142 شهيدًا وصل منهم إلى المستشفيات 107 شهداء ممن عرفت أسماؤهم ويجري التأكد من هويات وتسجيل باقي الشهداء، وبلغ عدد الإصابات 150 إصابة.

وكانت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية قد قالت إن عدد القتلى والجرحى فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تجاوز 10000 منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.