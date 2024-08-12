لماذا كشف جندي إسرائيلي متهم باغتصاب أسرى فلسطينيين عن وجهه على الهواء؟ (فيديو)

كشف الجندي الإسرائيلي مائير بن شتريت المتهم باغتصاب أسرى فلسطينيين من غزة في معتقل (سدي تيمان) السيئ السمعة، عن وجهه في مقطع فيديو شهد تداولًا واسعًا.

وقد دافع مائير بن شتريت عن تصرفات الجنود في هذا المقطع، وقرأ بعض النصوص الدينية، ثم تحدث عن “ضرورة التضامن والوحدة للفوز في الحرب”.

مقطع مثير للجدل

المدونون الإسرائيليون قالوا إن هذا المقطع يأتي ردًّا على إيقافه عن الخدمة العسكرية، ليس بسبب اغتصابه للأسرى الفلسطينيين، بل بسبب اللقاء التلفزيوني الذي ظهر فيه هذا الجندي على قناة إسرائيلية ونشره لمقطع الفيديو الذي أثار جدلًا على المنصات الإلكترونية حتى الإسرائيلية منها، بين داعم للجندي المتهم بالاغتصاب وبين غاضب من فَعْلته.

برنامج هاشتاغ على الجزيرة مباشر، استعرض جانبًا من هذه التعليقات، حيث يقول جون براون عبر منصة إكس “مائير بين شتريت الذي ظهر ملثمًا على القناة 14 معروف جيدًا لدى كل من خدم في الخليل”.

لماذا كشف جندي إسرائيلي متهم باغتصاب أسرى فلسطينيين في معسكر "سدي تيمان" عن وجهه؟ pic.twitter.com/T0iFroFMnF — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) August 11, 2024

“كان على وشك الفصل من الجيش”

وتابع “في العام الماضي كان مائير على وشك الفصل من الجيش بعدما نشر مقطع فيديو ادعى فيه أنه لا يتم إطلاق النار على عدد كاف من الفلسطينيين، لكنه بقي في الجيش بفضل قائد اللواء يشاي روزيليو، الجميع في الجيش يعرفونه، ومع ذلك تم وضعه في معتقل سدي تيمان، والآن هؤلاء المعتقلون يدفعون الثمن”.

وكتب حساب آخر “لا أحد في الجيش يتحمل المسؤولية، والتحقيق ليس سوى محاولة لتغطية الأخطاء الكبيرة التي ارتكبت، وذلك بسبب الخوف المتزايد من صدور أوامر اعتقال دولية، لقد وقعت العديد من الجرائم البشعة، ولم يتم التحقيق فيها بشكل جدي من قبل أي شخص في الجيش”.

وقال تعليق آخر “فقط في إسرائيل يتم إطلاق سراح المغتصب دون توجيه تهم إليه، هل لي أن أذكركم بأن المدني الفلسطيني الذي اغتصبوه أصيب بجروح داخلية مروعة ورئة منهارة، أي نوع من المجتمعات يطبّع مع هذا الأمر المروع؟!”.

اقرأ أيضًا: وزارة الأسرى بغزة تفنّد “مسرحية” سدي تيمان والبرغوثي يعدهّا “دليلا خطيرا”