واشنطن ترسل غواصة نووية وحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط تحسبا للهجوم الإيراني

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بنشر أسطول وغواصة صواريخ موجّهة في الشرق الأوسط، وسط التوتر في المنطقة واحتمال قيام إيران بشن هجمات على إسرائيل، ردًا على اغتيال هنية.

وكانت إيران قد أكدت مرارًا عقب -اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها سترد في الوقت المناسب على عملية الاغتيال، وقالت إن الاغتيال كان انتهاكًا سافرًا لسيادتها.

غواصة نووية وحاملة طائرات

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان صدر بعد أنباء عن اتصال هاتفي بين أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت إن الوزير الأمريكي أمر أيضًا بتسريع إرسال حاملة الطائرات (أبراهام لينكولن) والمجموعة المرافقة لها إلى المنطقة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر إن أوستن أمر الأسطول الذي تقوده (يو إس إس أبراهام لينكولن) ويضم مقاتلات من طراز (إف-35 سي) بالتحرّك على نحو أسرع، في مواجهة خطر “هجوم واسع النطاق من جانب حزب الله أو من إيران” ضد إسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون، أن أوستن أجرى محادثة مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أمس الأحد، وأمر أيضا بإرسال غواصة الصواريخ “يو إس إس جورجيا” التي تعمل بالطاقة النووية والمسلحة بصواريخ كروز، إلى المنطقة.

وجاء في بيان البنتاغون أن “الوزير أوستن أكد التزام الولايات المتحدة باتخاذ كل خطوة ممكنة للدفاع عن إسرائيل وأشار إلى تعزيز وضع القوة العسكرية الأمريكية وقدراتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط في ضوء تصاعد التوتر بالمنطقة”.

“إيران تجهز لهجوم كبير”

وأبلغت إسرائيل، الولايات المتحدة بأن “إيران تستعد لهجوم واسع النطاق عليها” وذكر موقع (أكسيوس) الإخباري أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أبلغ نظيره الأمريكي أن “الاستعدادات العسكرية الإيرانية تشير إلى أن طهران تستعد لهجوم واسع النطاق”.

ونقل (أكسيوس) عن مصدر مطلع على ما جرى في مكالمة بين الوزيرين جرت أمس الأحد، أن غالانت أبلغ أوستن، بأن الاستعدادات العسكرية الإيرانية تشير إلى أن طهران تجهز لشن هجوم واسع النطاق على إسرائيل.

“التنسيق العملياتي والاستراتيجي”

وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان اليوم الاثنين أن المكالمة جرت الليلة الماضية وناقش غالانت وأوستن خلالها “التنسيق العملياتي والاستراتيجي واستعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة التهديدات الإيرانية”.

وكان الجيش الأمريكي قد قال بالفعل إنه سينشر طائرات مقاتلة إضافية وسفنا حربية تابعة للبحرية في الشرق الأوسط مع سعي واشنطن لتعزيز الدفاعات الإسرائيلية.

وكانت واشنطن أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط عبر نشر مزيد من السفن الحربية والمقاتلات، ومن المقرر أن تنضم حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى أخرى هي (يو إس إس ثيودور روزفلت).

توتر عقب اغتيال هنية

وتأتي حالة التوتر في المنطقة عقب اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران في 31 من يوليو/تموز، ومقتل القائد العسكري الكبير في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في غارة على بيروت.

وأثار اغتيال هنية وشكر، مخاوف من تحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، وقالت إيران إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن اغتيال هنية بسبب دعمها لإسرائيل.

ونقلت وكالات أنباء محلية عن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قوله يوم الجمعة إن إيران تستعد لتنفيذ أمر من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي “بمعاقبة إسرائيل بشدة” على اغتيال هنية في طهران.