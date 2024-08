استقالة المفوض الكندي لحقوق الإنسان بسبب انتقاده لإسرائيل

استقال المفوض الجديد لحقوق الإنسان في كندا قبل مباشرة عمله رسميا بعد تحقيق في تعيينه وجدل حول اسمه وتصريحات سابقة أدلى بها عن إسرائيل.

وأعلن بيرغو داتاني استقالته في منشور على منصة لينكد إن، أمس الاثنين، قائلا “وافقت على الاستقالة من منصب كبير مفوضي مفوضية حقوق الإنسان الكندية، اعتبارا من اليوم”.

وأردف قائلا “أظل مؤمنا بقوة بعمل المفوضية ومهامها وأهميتها لديمقراطيتنا”.

وتعمل مفوضية حقوق الإنسان الكندية بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية وتنظر في الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ضد الحكومة الاتحادية، ونحو ذلك من الأمور.

وقال وزير العدل الكندي عارف فيراني في بيان إنه قبل قرار داتاني.

واستطرد قائلا “كما قلت، الحفاظ على ثقة جميع الكنديين في مفوضية حقوق الإنسان الكندية يظل على رأس أولوياتي”، مضيفا أن عملية تعيين كبير جديد للمفوضين ستبدأ في أقرب وقت ممكن.

وتم تعيين داتاني في يونيو/حزيران الماضي، لكن بعض الجماعات اليهودية عارضت تعيينه.

واتُّهم داتاني بأنه كتب على منصة إكس “الفلسطينيون هم سجناء جيتو وارسو اليوم”، وبالمشاركة في ندوات حول أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي وفي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات.

We appreciate that the Government of Canada took the concerns of the Jewish community seriously and initiated an investigation into Birju Dattani's suitability to lead the Canadian Human Rights Commission (CHRC), given the revelations about his associations with individuals and… pic.twitter.com/X9hrCJrGCe

وخلص تحقيق إلى أنه ليس لدى داتاني أي معتقدات يمكن وصفها بأنها معادية للسامية، وأنه لم يظهر أي تحيز اتجاه اليهود أو الإسرائيليين.

غير أن التحقيق توقف أمام سبب إخفائه أنه يستخدم اسما ثانيا هو المجاهد داتاني.

وجاء في تقرير التحقيق أنه تبين أن تفسير داتاني لعدم إدراج المجاهد داتاني ضمن الأسماء الأخرى التي يستخدمها يفتقر إلى المصداقية.

وكتب فيراني في رسالة إلى داتاني بتاريخ 31 يوليو/تموز “استنادا إلى ما خلص إليه التقرير، أود أن أبلغك أن لديّ بواعث قلق كبيرة تتعلق بصراحتك أثناء العملية التي أدت إلى تعيينك”.

من جانبها، أعربت منظمة “كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط” عن قلقها البالغ من استقالة داتاني في أعقاب شكاوى بشأن تعليقاته السابقة ودراساته النقدية لإسرائيل.

وطالبت المنظمة في بيانها وزير العدل الكندي عارف فيراني بإصدار نتائج التحقيق الكاملة والتأكيد على أن داتاني لم يُجبر على الاستقالة بسبب انتقاده لإسرائيل أو دعمه لحقوق الفلسطينيين.

We are extremely disturbed to learn that Human Rights Commissioner Birju Dattani has resigned, following complaints over his previous comments and scholarship critical of Israel. Dattani claims that the investigation cleared him of any allegations of antisemitism or bias, but… https://t.co/NAiK39cXdJ pic.twitter.com/O9sQbyf4Qu

— Canadians for Justice and Peace in the Middle East (@CJPME) August 12, 2024