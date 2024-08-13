بايدن: إيران قد تتراجع عن استهداف إسرائيل حال التوصل لهدنة في غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قد يدفع إيران إلى الامتناع عن شن هجوم على إسرائيل ردا على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في طهران، نهاية يوليو/تموز الماضي.

ولدى سؤاله عما إذا كانت هدنة بين حماس وإسرائيل قد تحول دون وقوع الهجوم الإيراني، قال بايدن للصحفيين “هذا ما أتوقعه”، مؤكدا أنه لن يستسلم في وقت تتكثف المفاوضات لتحقيق هذا الهدف.

وجاء تصريح بايدن بعد أن ذكرت وكالة رويترز نقلا عن 3 من كبار المسؤولين الإيرانيين أن السبيل الوحيد الذي يمكن أن يرجئ رد إيران المباشر على إسرائيل هو التوصل في المحادثات المأمولة هذا الأسبوع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

يأتي التصريح قبل يومين من موعد استئناف المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، الذي دعا إليها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي جو بايدن، في بيان ثلاثي صدر قبل أيام.

وقبل يومين طالبت حماس وسطاء الهدنة الـ3 بخطة تنفيذ للعرض الذي تقدم به بايدن واقترحته إسرائيل، نهاية مايو/ أيار الماضي، بدلا من مفاوضات جديدة، بينما حمّل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية عرقلة الاتفاق المحتمل.

في السياق، قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن الهدف العام للولايات المتحدة في الشرق الأوسط هو خفض التصعيد والردع والوقوف في وجه أي هجمات مستقبلية وتجنب الصراع الإقليمي.

وأضافت ليندا في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة: “يبدأ هذا بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار الفوري وإطلاق سراح الرهائن في غزة. نحن بحاجة إلى إنهاء هذا الأمر”.