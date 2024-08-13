بايدن: إيران قد تتراجع عن استهداف إسرائيل حال التوصل لهدنة في غزة (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قد يدفع إيران إلى الامتناع عن شن هجوم على إسرائيل ردا على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في طهران، نهاية يوليو/تموز الماضي.

ولدى سؤاله عما إذا كانت هدنة بين حماس وإسرائيل قد تحول دون وقوع الهجوم الإيراني، قال بايدن للصحفيين “هذا ما أتوقعه”، مؤكدا أنه لن يستسلم في وقت تتكثف المفاوضات لتحقيق هذا الهدف.

وجاء تصريح بايدن بعد أن ذكرت وكالة رويترز نقلا عن 3 من كبار المسؤولين الإيرانيين أن السبيل الوحيد الذي يمكن أن يرجئ رد إيران المباشر على إسرائيل هو التوصل في المحادثات المأمولة هذا الأسبوع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

يأتي التصريح قبل يومين من موعد استئناف المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، الذي دعا إليها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي جو بايدن، في بيان ثلاثي صدر قبل أيام.

وقبل يومين طالبت حماس وسطاء الهدنة الـ3 بخطة تنفيذ للعرض الذي تقدم به بايدن واقترحته إسرائيل، نهاية مايو/ أيار الماضي، بدلا من مفاوضات جديدة، بينما حمّل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية عرقلة الاتفاق المحتمل.

إيران ترفض الدعوات الغربية لخفض التصعيد

وبوقت سابق اليوم، رفضت إيران الدعوات الغربية للتراجع عن تهديدها بالردّ على إسرائيل بعد اغتيال هنية.

وألقت إيران باللوم على إسرائيل في اغتيال هنية أثناء زيارته للعاصمة الإيرانية لحضور تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان. ولم تعلّق إسرائيل على ذلك.

لكن إيران تعهّدت بالانتقام لاغتيال هنية الذي جاء بعد ساعات من ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت قتلت فؤاد شكر القائد العسكري في حزب الله. وتوعّد حزب الله بالردّ.

وتتصاعد الضغوط الدبلوماسية الغربية منذ ذلك الحين في محاولة لتجنيب الشرق الأوسط مزيدا من التصعيد.

وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني دعوات الغرب، وقال في بيان “الجمهورية الإسلامية مصمّمة على الدفاع عن سيادتها… ولا تطلب الإذن من أي كان لممارسة حقوقها المشروعة”.

وندّد بإعلان لا يتضمّن “أي مأخذ على الجرائم الدولية التي يرتكبها النظام الصهيوني… ويطلب بوقاحة من إيران عدم الردّ بشكل رادع على من انتهك سيادتها”.

والإثنين، قالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك إنها حضّت إيران على خفض التصعيد.

وكان البيت الأبيض حذّر من أن إيران قد تشنّ مع وكلائها “هجمات كبرى” على إسرائيل هذا الأسبوع، لافتا إلى أن إسرائيل لديها تقديرات مماثلة.

وخلال الأيام الأخيرة، أرسلت الولايات المتحدة مجموعة حاملة طائرات وغواصة مزوّدة بصواريخ إلى المنطقة دعما لإسرائيل.