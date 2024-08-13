تركيا.. اعتقال شبكة دولية للتجسس السيبراني

تمكنت السلطات التركية من القبض على شبكة تجسس سيبراني استولت على بيانات شخصية لآلاف من الأشخاص في العديد من دول العالم، بما في ذلك تركيا.

وقالت مصادر أمنية تركية، إنه في نطاق التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام في أنقرة، نفّذت القيادة العامة لقوات الدرك والمركز الوطني للاستجابة للحوادث السيبرانية، عملية مشتركة ضد شبكة تجسس إلكتروني.

وخلال العملية التي جرت بتنسيق من جهاز الاستخبارات التركي، تم القبض على 11 مشتبهًا فيه.

ووفقًا لمعلومات حصل عليها جهاز الاستخبارات التركي، فقد تبين أن شبكة التجسس لها امتدادات أجنبية، وأنها شاركت بيانات شخصية استولت عليها مع كل من يطلبها بما في ذلك “التنظيمات الإرهابية”.