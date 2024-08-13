شهيدان و3 مصابين بقصف مسيرة إسرائيلية لسيارة جنوبي لبنان (فيديو)

نعى حزب الله، اليوم الثلاثاء، أحد مقاتليه (إبراهيم جميل العشي) من مدينة بنت جبيل الذي استشهد في استهداف إسرائيلي جنوبي لبنان.

واستشهد شخصان وأصيب 3 آخرين في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة بصاروخ موجه على طريق (برعشيت- كونين- بيت ياحون) ما تسبب في احتراقها، بحسب ما أعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وتعرضت بلدة “شيحين” في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي بالتزامن مع غارة جوية شنها طيران الاحتلال على البلدة، وقصفت المدفعية الإسرائيلية، عصر اليوم، بلدة “الخيام”.

وتعرضت أطراف بلدة “الناقورة” الجنوبية لجهة “وادي حامول” وأطراف بلدة “كفرحمام” لقصف مدفعي إسرائيلي.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي “زبقين” و”طيرحرفا” في جنوب لبنان بالقذائف الانشطارية.

وخرق طيران الاحتلال جدار الصوت على دفعتين في أجواء قرى وبلدات قضاء “صور” و”صيدا والزهراني” ومنطقتي “النبطية” و”إقليم التفاح” في جنوب لبنان.

وكان حزب الله أعلن في بيانات منفصلة أن مقاتليه استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع “مسكاف عام” الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، واستهدفوا تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة “ميتات” الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية.

استهدف مقاتو حزب الله، بعد ظهر اليوم، انتشارا لجنود إسرائيليين في محيط موقع “السماقة” الإسرائيلي في تلال “كفرشوبا” اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال اعتراض دفاعاته الجوية مسيرة اخترقت من لبنان نحو منطقة الجليل الأعلى، وأشار إلى اعتراض مسيرة أخرى داخل الأراضي اللبنانية.