شهيد في الضفة.. لحظة تفجير منزلي أسيرين واعتقال مسؤول بحركة فتح (فيديو)

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، شقتين سكنيتين لمعتقلين في مدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية، كما اندلعت مواجهات خلال اقتحامها نابلس، واعتقلت هناك أمين سر حركة فتح وشقيقه.

تفجير شقتَي أسيرين

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطيرة في مدينة رام الله وداهمت بناية سكنية تضم شقة للمعتقل الدكتور أيسر البرغوثي، وحي أم الشرايط في البيرة وداهمت بناية سكنية تضم شقة للمعتقل الدكتور خالد الخاروف، وفجّرت الشقتين.

شهيد في مخيم الأمعري

واندلعت مواجهات في حيي الطيرة وأم الشرايط، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام؛ مما أدى إلى استشهاد الشاب معتز صرصور من مخيم الأمعري، متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في الصدر، وأُصيب 3 شبان بالرصاص، وشاب دعسًا بآلية عسكرية.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت البرغوثي والخاروف في 8 يناير/كانون الثاني، بتهمة تنفيذ عملية إطلاق نار شرق رام الله. وفي 31 يوليو/تموز، فجرت قوات الاحتلال منزل المعتقل الممرض مريد دحادحة في بلدة عطارة شمال رام الله، بذريعة مشاركته في ذات العملية.

مواجهات في مخيم عسكر واعتقال مسؤول

وفي شمال الضفة، أصيب شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال اندلعت في مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس، كما اعتقل الاحتلال أمين سر حركة فتح في المخيم نصوح أبو سعد، وشقيقه حسن أبو سعدة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، وداهمت مقر الحركة بالمخيم.

وأفادت مصادر محلية للوكالة الفلسطينية، بأن شابًّا أصيب بالرصاص في البطن، ونقل على أثرها إلى المستشفى.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة التي خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته وخاصة شمالي الضفة، كما وسع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.