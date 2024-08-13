طقوس استفزازية ورفع علم الاحتلال.. مئات المتطرفين يقتحمون الأقصى يتقدمهم بن غفير (فيديو)

اقتحم مئات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية، صباح اليوم الثلاثاء، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 2250 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، يتقدّمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

בנוכחות בן גביר: עשרות מתפללים השתחוו בהר הבית @hanan_green pic.twitter.com/yksOZE911P — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) August 13, 2024

رفع العلم الإسرائيلي

وأفادت، بأن المستوطنين دنّسوا الباحات وأدوا طقوسًا تلمودية (يهودية) في مشهد غير مسبوق من عمليات الاقتحام، ورفعوا العلم الإسرائيلي في باحاته.

وتأتي هذه الاقتحامات بعد دعوات من قبل جماعات يمينية متطرفة إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، في ذكرى ما يعرف بـ”خراب الهيكل” المزعوم.

“استفزازات خطيرة”

وفي بيان، حمّلت الرئاسة الفلسطينية، إسرائيل مسؤولية “الاستفزازات الخطيرة” في المسجد الأقصى.

ومن المتوقع أن يقتحم آلاف المستوطنين المسجد الأقصى خلال هذا اليوم في فترتي الاقتحام الصباحية والمسائية. وتزداد أعداد المقتحمين بصورة ملحوظة في أيام المناسبات الدينية اليهودية.

المستوطنون يرفعون علم الاحتلال خلال اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك فيما يسمى ذكرى "خراب الهيكل " pic.twitter.com/9Zzequl7BV — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 13, 2024

دعوات إلى شد الرحال والرباط

وقالت لجان المقاومة في فلسطين في بيان لها إن “اقتحامات المستوطنين وعلى رأسهم المجرم النازي بن غفير للمسجد الأقصى تمثّل تصعيدًا جديدًا للحرب الدينية وعدوانًا لا بد أن يقابل بردود قوية من قبل أبطال المقاومة في كل مكان من أرضنا المباركة”.

وتابعت “ندعو أهلنا في الضفة والقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 إلى شد الرحال وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى ومواجهة عدوان وإرهاب المستوطنين”.

وختمت بأن “ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من اعتداءات وإرهاب من قبل المستوطنين يستدعي مزيدًا من التحرّك الميداني للمقاومة والشباب الثائر وتصعيد المواجهة مع العدو الصهيوني”.

ثكنة عسكرية

وأفادت الأوقاف، بأن قوات الاحتلال عرقلت دخول المصلين إلى باحات المسجد الأقصى ونشرت قوات كبيرة على أبوابه من أجل تسهيل عمليات اقتحام المستوطنين، ولاحقًا أغلقت باب المغاربة.

وحوّلت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودًا على دخول المصلين.

مستوطن يقدم شروحات توراتية أثناء الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى pic.twitter.com/GvmjZktVfb — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 13, 2024

واقتحم 411 مستوطنًا المسجد الأقصى، يوم أمس، وسط حراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونظم عشرات المستوطنين مسيرة أعلام إسرائيلية في محيط أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة لهذه المناسبة.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة التي خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته وخاصة شمالي الضفة، كما وسع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.