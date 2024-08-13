كاتب إسرائيلي: انزلاق إسرائيل نحو حرب إقليمية مغامرة كبرى وينطوي على أخطار جمة

كتب نائب الكنيست السابق أورئيل لين في صحيفة معاريف الإسرائيلية يقول إنه ليس من مصلحة إسرائيل توسعة المواجهة الإقليمية.

وقال لين في مقال نشرته معاريف، اليوم الثلاثاء، إن انزلاق دولة إسرائيل نحو حرب إقليمية يعتبر مغامرة كبيرة وينطوي على مخاطر جمة.

وأكد الكاتب أنه لا توجد لدولة إسرائيل أية مصلحة ولن تكون لها أية مصلحة في المستقبل أيضا في توسيع نطاق المواجهة العسكرية في المنطقة إلى حرب شاملة مباشرة مع إيران.

وأوضح الكاتب أنه “لا يجوز أن يكون إيماننا بثوابتنا الراسخة وبأننا محقون بنهجنا من بين الخطوط الموجهة لنا في سياستنا الخارجية”، حسب قوله.

أهداف يجب تحقيقها

واستعرض الكاتب في مقاله أهم الأهداف البعيدة المدى التي يجب على إسرائيل تحقيقها وهي كما قال: “القضاء على المنظمات الإرهابية التي تسعى إلى المساس بإسرائيل، وتحقيق قوة الردع الدائمة ضد أعدائنا ممن لا نستطيع القضاء عليهم، وإقامة علاقات طيبة مع دول صديقة في الغرب وكذلك مع الصين ومع دول عربية وأخرى إسلامية”.

وأشار إلى أن باستطاعة إسرائيل تحقيق مثل هذه الإنجازات والأهداف ضمن السياسة الخارجية.

واستطرد: لكن من الضروري اعتبار أن تحقيق هذه الأهداف يجب أن يكون على المدى البعيد، وينبغي انتهاج سياسة حكيمة في هذا المضمار.

سياسة خاطئة

ويرى الكاتب أن الحكومة الإسرائيلية انتهجت سياسة خاطئة للغاية في تعاملها مع قضية الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأشار إلى أنه كان من غير الصواب ربط مسألة إعادة من سماهم المختطفين مع قضية القضاء على حماس وجعل هاتين القضيتين ضمن هدف واحد، خصوصا أنه “كان من الواضح في بداية الأمر أن حركة حماس لن تفرج عن المختطفين الإسرائيليين دون تحقيق الأهداف الهامة بالنسبة لها لأن المختطفين يعتبرون السلاح القوي لديها”.