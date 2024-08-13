لحظة تفجير عبوة ناسفة في آلية إسرائيلية بجنين (فيديو)

بثت “كتيبة جنين” التابعة لـ سرايا القدس الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، مشاهد لما قالت إنها للحظة تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في آلية عسكرية إسرائيلية بمحور المسجد الكبير.

وعبر حسابها على “تلغرام” نشر الإعلام الحربي في “كتيبة جنين” مقطع فيديو بعنوان: “مشاهد لتفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في آلية عسكرية في محور المسجد الكبير”.

وأظهر مقطع الفيديو لحظة مرور المدرعة فوق العبوة ولحظة تفجيرها واشتعال النيران فيها.