للمرة الأولى منذ مايو.. كتائب القسام تقصف تل أبيب وضواحيها بصاروخي إم 90 (فيديو)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء أنها قصفت تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز “إم 90” ردًّا على “المجازر الصهيونية بحق المدنيين” بغزة

وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على تليغرام “كتائب القسام تقصف مدينة “تل أبيب” وضواحيها بصاروخين من طراز “M90″ ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد بحق أبناء شعبنا”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان “قبل قليل، تم رصد قذيفة انطلقت من قطاع غزة وسقطت في المجال البحري وسط إسرائيل.. وفقا للبروتوكول، لم يتم إطلاق صفارات الإنذار”.

كما أعلن جيش الاحتلال أنه تم رصد قذيفة أخرى لم تخترق الأراضي الإسرائيلية، على حد قوله.

وقال مراسل القناة 13 الإسرائيلية: سمع الآن دوي انفجارات في منطقة تل أبيب، يبدو أن صواريخ انطلقت من القطاع وانفجرت في البحر قبالة سواحل يافا.

استهداف دبابتين

وفي بيان آخر، قالت كتائب القسام إنها استهدفت دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” في منطقة زلاطة شرق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

كما أعلنت كتائب القسام اليوم أنها استهدفت دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بعبوة أرضية برميلية في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.