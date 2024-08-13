سياسة|اليابان

هتافات قوية بالعربية من قلب طوكيو تنديدا بـ”مجزرة الفجر” في غزة (شاهد)

وذكر خاص لاسم إسماعيل هنية

هتافات بالعربية في قلب طوكيو دعما لغزة (منصات التواصل)
13/8/2024

أظهرت لقطات متداولة متظاهرين يابانيين وأجانب يهتفون بالعربية وسط العاصمة طوكيو، الاثنين، ويتضامنون مع فلسطين مرددين هتافات قوية داعمة لغزة.

“نفديكِ يا غزة”

وتجمّع المتظاهرون في حي شيبويا الذي يضم أهم مراكز الأعمال في طوكيو، وحملوا أعلام فلسطين وارتدوا الكوفيات الفلسطينية وهم يهتفون بقوة “بالروح بالدم نفديك يا غزة“، و”بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”، و”يلا يلا فلسطين”.

“هنية في قلب طوكيو”

وهتفت مجموعة أخرى باسم إسماعيل هنية -رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- الذي اغتيل في طهران أواخر الشهر الماضي. وصعّدت من هتافات “الحرية لفلسطين” في مواجهة وقفة أخرى ترفع علميْن للاحتلال الإسرائيلي.

“اليابان ليست صديقة للإبادة الجماعية”

وفي مقاطع أخرى هتف المتظاهرون باليابانية والإنجليزية “اليابان ليست صديقة للإبادة الجماعية”، و”من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر”، و”عار عليك يا إسرائيل”، “أوقفوا المذبحة يا إسرائيل الآن”، ووجّهوا انتقادات لاذعة إلى الشرطة التي حاولت تفرقتهم وهددتهم بالاعتقال، بالقول “عار عليكم، اقرؤوا الدستور”.

احتجاجًا على “مجزرة الفجر”

ووصف متداولو المقاطع، مظاهرات طوكير هذه بأنها مذهلة، وذكروا أن المظاهرة التي خرجت مساء أمس الاثنين في حي شيبويا جاءت احتجاجًا على المذبحة العشوائية في مدرسة التابعين بمدينة غزة على يد الجيش الإسرائيلي وقالوا “يجب ألا نسمح أبدًا بتفحم أكثر من 100 فلسطيني، بمن فيهم الأطفال الذين كانوا يصلّون في المدرسة، وتحويلهم إلى أشلاء في لحظة”.

وقبل أيام خرج يابانيون وعرب وأجانب في احتجاجات أمام السفارتين البريطانية والأمريكية في الثامن من الشهر الجاري، تضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي راح ضحيتها نحو 40 ألف شهيد وأكثر من 92 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء إضافة إلى آلاف المفقودين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل