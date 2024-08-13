هتافات قوية بالعربية من قلب طوكيو تنديدا بـ”مجزرة الفجر” في غزة (شاهد)
وذكر خاص لاسم إسماعيل هنية
أظهرت لقطات متداولة متظاهرين يابانيين وأجانب يهتفون بالعربية وسط العاصمة طوكيو، الاثنين، ويتضامنون مع فلسطين مرددين هتافات قوية داعمة لغزة.
“نفديكِ يا غزة”
وتجمّع المتظاهرون في حي شيبويا الذي يضم أهم مراكز الأعمال في طوكيو، وحملوا أعلام فلسطين وارتدوا الكوفيات الفلسطينية وهم يهتفون بقوة “بالروح بالدم نفديك يا غزة“، و”بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”، و”يلا يلا فلسطين”.
Japanese and international protesters chanted also in Arabic: Bil rouh, Bil dam, Nafdika ya Falasteen! (We will sacrifice our soul and blood for Palestine!). This is amazing. pic.twitter.com/TWAuSA4YK8
— 🇵🇸🇯🇵Thoton Akimoto (@AkimotoThn) August 12, 2024
“هنية في قلب طوكيو”
وهتفت مجموعة أخرى باسم إسماعيل هنية -رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- الذي اغتيل في طهران أواخر الشهر الماضي. وصعّدت من هتافات “الحرية لفلسطين” في مواجهة وقفة أخرى ترفع علميْن للاحتلال الإسرائيلي.
Japan is not genocide friendly. #パレスチナ pic.twitter.com/YXKIRsmQll
— Crow (@Lovetolearn18) August 12, 2024
“اليابان ليست صديقة للإبادة الجماعية”
وفي مقاطع أخرى هتف المتظاهرون باليابانية والإنجليزية “اليابان ليست صديقة للإبادة الجماعية”، و”من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر”، و”عار عليك يا إسرائيل”، “أوقفوا المذبحة يا إسرائيل الآن”، ووجّهوا انتقادات لاذعة إلى الشرطة التي حاولت تفرقتهم وهددتهم بالاعتقال، بالقول “عار عليكم، اقرؤوا الدستور”.
Shibuya Station in Tokyo, Japan. The police ordered us to disperse or face arrest. We kept on chanting "Free! Free! Palestine!" ― even louder. pic.twitter.com/no58Xndv48
— 🇵🇸🇯🇵Thoton Akimoto (@AkimotoThn) August 12, 2024
احتجاجًا على “مجزرة الفجر”
ووصف متداولو المقاطع، مظاهرات طوكير هذه بأنها مذهلة، وذكروا أن المظاهرة التي خرجت مساء أمس الاثنين في حي شيبويا جاءت احتجاجًا على المذبحة العشوائية في مدرسة التابعين بمدينة غزة على يد الجيش الإسرائيلي وقالوا “يجب ألا نسمح أبدًا بتفحم أكثر من 100 فلسطيني، بمن فيهم الأطفال الذين كانوا يصلّون في المدرسة، وتحويلهم إلى أشلاء في لحظة”.
誰も殺すな💢
イスラエル 恥を知れ💢
Shame on You, Israel💢
8月12日夕方、渋谷ハチ公前で、イスラエル軍による学校での無差別虐殺に抗議する緊急アクション📢
学校で祈っていた子どもを含む100人を超えるパレスチナ人を、一瞬にして黒焦げにし、肉片にすることを、決して許してはなりません。 pic.twitter.com/KZJkXvo5CT
— 杉原こうじ（NAJAT・緑の党） (@kojiskojis) August 12, 2024
وقبل أيام خرج يابانيون وعرب وأجانب في احتجاجات أمام السفارتين البريطانية والأمريكية في الثامن من الشهر الجاري، تضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي راح ضحيتها نحو 40 ألف شهيد وأكثر من 92 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء إضافة إلى آلاف المفقودين.