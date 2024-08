هتافات قوية بالعربية من قلب طوكيو تنديدا بـ”مجزرة الفجر” في غزة (شاهد)

أظهرت لقطات متداولة متظاهرين يابانيين وأجانب يهتفون بالعربية وسط العاصمة طوكيو، الاثنين، ويتضامنون مع فلسطين مرددين هتافات قوية داعمة لغزة.

وتجمّع المتظاهرون في حي شيبويا الذي يضم أهم مراكز الأعمال في طوكيو، وحملوا أعلام فلسطين وارتدوا الكوفيات الفلسطينية وهم يهتفون بقوة “بالروح بالدم نفديك يا غزة“، و”بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”، و”يلا يلا فلسطين”.

Japanese and international protesters chanted also in Arabic: Bil rouh, Bil dam, Nafdika ya Falasteen! (We will sacrifice our soul and blood for Palestine!). This is amazing. pic.twitter.com/TWAuSA4YK8

— 🇵🇸🇯🇵Thoton Akimoto (@AkimotoThn) August 12, 2024