أحكام مشددة.. بريطانيا تعلن عدد المعتقلين والمتهمين في أعمال العنف الأخيرة

“لن نتسامح مع هذا النوع من الإجرام”

اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من 1000 شخص على خلفية أعمال شغب شهدتها البلاد في الأسبوعين الماضيين، تضمنت أعمال عنف وحرق ونهب واعتداءات عنصرية استهدفت مسلمين ومهاجرين، وفق ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

“لن نتسامح مع هذا النوع من الإجرام”

وذكر مجلس رؤساء الشرطة الوطنية في أحدث بيان له إنه جرى اعتقال 1024 شخصا في جميع أنحاء المملكة المتحدة على خلفية الاضطرابات العنيفة الأخيرة، وعقّب عبر منصة إكس “لقد قلنا لكم أن العدالة ستكون سريعة ولن نتسامح مع هذا النوع من الإجرام”.

ووُجّهت اتهامات إلى 575 شخصًا على الأقل، مع مواصلة محاكم النظر في قضايا أشخاص متّهمين بالضلوع في الاضطرابات التي شهدتها البلاد على خلفية مقتل 3 فتيات صغيرات بعملية طعن يوم 29 يوليو/ تموز في بلدة ساوثبورت شمالي إنجلترا، وذلك بعد انتشار منشورات كاذبة على الإنترنت تشير بالخطأ إلى أن مرتكب الجريمة مهاجر مسلم.

Forces across the country have now made more than 1,000 arrests in connection with the recent violent disorder. There have now been a total of: ➡️1024 arrests

➡️575 charges We told you justice would be swift and we wouldn't tolerate this type of criminality. pic.twitter.com/h8dYQuHuIC — National Police Chiefs' Council (NPCC) (@PoliceChiefs) August 13, 2024

ووقعت أعمال شغب خلال احتجاجات لليمين المتطرف بعد انتشار المعلومات المضلّلة حول هويّة الجاني المزعوم، واندلعت الفوضى في مدن في أنحاء إنجلترا وإيرلندا الشمالية.

لكن حالات عدم الاستقرار تراجعت منذ الأسبوع الماضي عقب جهود حثيثة لتحديد المتورطين في أعمال العنف. وقد أودع كثرالسجن لإدانتهم بنشر الكراهية عبر الإنترنت في الأيام الأخيرة.

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أحكام مشددة

ويسرّع القضاء البريطاني النظر في القضايا ويصدر أحكامًا مشدّدة بعد أن هدأت الاضطرابات قبيل نهاية الأسبوع، وقد تعهّدت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين.

A teenager who threw bricks at police officers has been jailed for 18 months. Cole Stewart was caught on CCTV "celebrating" after repeatedly throwing bricks and other objects at officers deployed to violent disorder in Darlington last Monday. Read more: https://t.co/SZ6AZflGgR pic.twitter.com/jVSwgZEfQ5 — Durham Constabulary (@DurhamPolice) August 12, 2024

ومن بين الذين مثلوا أمام المحكمة الثلاثاء فتاة تبلغ 13 عامًا اعترفت بارتكاب أعمال شغب في محكمة الصلح في بازينغستوك وبأنها هدّدت بعمل عنفي أمام مركز لإيواء طالبي اللجوء في ألدرشوت في الجنوب.

وقال المدعي العام توماس باور “هذه الواقعة المثيرة للقلق أثارت مخاوف حقيقية بين الأشخاص الذين كان هؤلاء المخربون يستهدفونهم. ومن المؤسف بصفة خاصة أن نعلم أن فتاة صغيرة شاركت في هذا الاضطرابات العنيفة”.

ومن بين المعتقلين أيضًا رجل يبلغ من العمر 69 عاما متهم بالضلوع في أعمال تخريبية في ليفربول، وصبي يبلغ من العمر 11 عامًا في بلفاست.

كما أقر رجل يدعى جون هوني بالذنب بعد اتهامه بالمساعدة في مهاجمة سيارة كانت تقل 3 رجال رومانيين ومهاجمة الشرطة خلال أعمال شغب في هال بشمال شرق إنجلترا. كذلك أقر هوني بالذنب في 3 تهم سطو بعد مشاركته في نهب العديد من المتاجر.

وتعود آخر واقعة لأعمال عنف واسعة النطاق ببريطانيا إلى 2011 عندما أدى مقتل رجل من ذوي البشرة السمراء على يد الشرطة إلى اندلاع أعمال عنف في الشوارع لأيام. وساعدت الإجراءات القضائية السريعة والصارمة في قمع الاضطرابات حينذاك، عندما جرى اعتقال حوالي 4 آلاف شخص على مدى عدة أسابيع.