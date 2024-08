أحكام مشددة.. بريطانيا تعلن عدد المعتقلين والمتهمين في أعمال العنف الأخيرة

اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من 1000 شخص على خلفية أعمال شغب شهدتها البلاد في الأسبوعين الماضيين، تضمنت أعمال عنف وحرق ونهب واعتداءات عنصرية استهدفت مسلمين ومهاجرين، وفق ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

وذكر مجلس رؤساء الشرطة الوطنية في أحدث بيان له إنه جرى اعتقال 1024 شخصا في جميع أنحاء المملكة المتحدة على خلفية الاضطرابات العنيفة الأخيرة، وعقّب عبر منصة إكس “لقد قلنا لكم أن العدالة ستكون سريعة ولن نتسامح مع هذا النوع من الإجرام”.

ووُجّهت اتهامات إلى 575 شخصًا على الأقل، مع مواصلة محاكم النظر في قضايا أشخاص متّهمين بالضلوع في الاضطرابات التي شهدتها البلاد على خلفية مقتل 3 فتيات صغيرات بعملية طعن يوم 29 يوليو/ تموز في بلدة ساوثبورت شمالي إنجلترا، وذلك بعد انتشار منشورات كاذبة على الإنترنت تشير بالخطأ إلى أن مرتكب الجريمة مهاجر مسلم.

