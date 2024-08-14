الجزائر.. وزارة الدفاع تكشف عن “مخطط إرهابي” يستهدف الانتخابات الرئاسية (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر أنها أحبطت “مخططًا” لحركة استقلال منطقة القبائل “ماك” بالتواطؤ مع “أجهزة استخباراتية أجنبية معادية للجزائر”، لاستهداف الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، اليوم الأربعاء، مرفقًا بصور المتهمين بالضلوع في هذا المخطط، وأسلحة وذخيرة قالت إنه تم إحباط تهريبها إلى داخل البلاد عبر سفينة أجنبية وصلت إلى محافظة بجاية (شرق).

وقالت الوزارة في بيانها إن “المصالح الأمنية المشتركة اعتقلت، في 4 أغسطس/آب الجاري، بميناء بجاية، زايدي موسى رفقة زوجته، وبحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخيرة ومبلغ مالي من العملة الصعبة وأغراض أخرى كانت مخبأة بإحكام في مركبته، قصد إدخالها إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية، قادمًا من ميناء مرسيليا بفرنسا”.

وأوضحت الوزارة في البيان أنه بعد مباشرة التحقيقات “اعترف زايدي بتورطه وانتمائه للتنظيم الإرهابي (ماك) مؤكدًا أن كمية السلاح المحجوزة تم شراؤها وتخطيط عملية تهريبها إلى الجزائر من طرف شبكة هذا التنظيم الإرهابي الناشطة على مستوى التراب الفرنسي، ثم توزيعها على بعض عناصر الخلايا النائمة التابعة لهذا التنظيم والناشطة في الخفاء”.

و”ماك” هو اسم مختصر لحركة تقرير المصير بمنطقة القبائل الانفصالية، التي أدرجتها الجزائر في 2021 على قائمة الإرهاب.

ووفق بيان وزارة الدفاع الجزائري “أوضح زايدي أن الغرض من هذه الأسلحة استغلالها في عمليات إرهابية محتملة وفق مشروع مدبر مسبقًا وبتواطؤ أجهزة استخباراتية أجنبية معادية للجزائر، بهدف زرع الفوضى وزعزعة الأمن، وعرقلة السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وكشفت الوزارة أن الأجهزة الأمنية المختصة قامت باعتقال 19 عنصرًا آخرين من هذه الشبكة وحجز كمية أخرى من السلاح كانت موجودة بورشة دون رخصة لتصليح الأسلحة في ضواحي مدينة بجاية، وفق البيان.

وأضافت “وصل مجموع الذين تم اعتقالهم إلى 21 متهمًا تم تقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة، لمباشرة إجراءات التحقيق معهم ومحاكمتهم”.