القسام تنشر مشاهد لاستهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل المستشفى الأندونيسي (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” مشاهد لما قالت إنها عملية استهداف قوة عسكرية إسرائيلية متحصنة داخل المستشفى الأندونيسي في حي تل السلطان غرب مدينة رفح بقطاع غزة.

وبثت “القسام” عبر حسابها على “تلغرام” مقطعا مصورا، مساء الثلاثاء، قالت فيه إن مقاتليها تمكنوا، السبت الماضي، من “استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل المستشفى الأندونيسي بحي تل السلطان غرب مدينة رفح بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وأخرى مضادة للأفراد”.

وأظهرت المشاهد قيام عناصر “القسام” برصد جنديين من جيش الاحتلال داخل المبنى ومن ثم إطلاق قذيفة (تي جي بي) مضادة للتحصينات نحوهما. ثم تظهر المشاهد سقوط قذيفة أخرى مضادة للأفراد على نفس المبنى.

وفي لقطة أخرى، تظهر مروحية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وهي تحلق فوق المبنى المستهدف وأكدت “القسام” أنها تقوم بإجلاء القتلى والجرحى من جنود الاحتلال.