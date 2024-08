القضاء البريطاني يصدر حكمه ضد شخص سب سائقا مسلما وبصق عليه (فيديو)

حكم القضاء البريطاني على مايكل مونغان بالسجن لمدة 10 أشهر بعد أن أهان سائقَ حافلة مسلم بعبارات معادية للإسلام وبصق في مقصورة القيادة بالعاصمة لندن.

وعُقدَت جلسة استماع في محكمة الصلح في أوكسبريدج بشأن مونغان، اليوم الثلاثاء، بحسب بيان أصدرته النيابة العامة الملكية.

وذكرت النيابة أن مونغان صبغ شعره لتغيير مظهره بعد انتشار صور الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن المحكمة تعتقد بأن مونغان نفذ هذا الهجوم بتأثير من أعمال العنف اليمينية المتطرفة التي بدأت في البلاد، 30 يوليو/ تموز الماضي، ولكنها على علم بأنه تم إطلاق سراحه بكفالة مالية بعد هجوم عنصري سابق.

ولفتت إلى أنه حُكم على مونغان بالسجن لمدة 10 أشهر لهجومين عنصريين وتهمتين بإتلاف الممتلكات.

وقالت المدعية العامة جاسوانت ناروال في بيان النيابة: “عنصرية مونغان المثيرة للاشمئزاز صدمت مجتمعنا والذين شاهدوا تلك الصور”.

وأضافت “مونغان وجه إهانات عنصرية بغيضة للسائق الذي طلب منه النزول من الحافلة لأنه لم يدفع”.

وتابعت “هذا النوع من السلوك ليس له مكان في مجتمعنا”.

والجمعة الماضي، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مشاهد لمونغان وهو يبصق على سائق الحافلة ويوجه شتائم ضد المسلمين.

وأظهرت المشاهد مونغان وهو يصف سائق الحافلة بأنه “إرهابي مسلم” ويبصق في مقصورته للقيادة.

والسبت، أعلنت الشرطة البريطانية إلقاء القبض على مونغان.

وأشار البيان إلى أن مونغان لم يُسمح له بالصعود إلى الحافلة لعدم امتلاكه ما يكفي من المال لرحلته، فأهان السائق وهدده من خلال الإدلاء بعبارات معادية للمسلمين، والبصق عدة مرات على مقصورة السائق.

وأكد البيان أن مونغان متهم بإحداث اضطراب عام عنصري، وإلحاق أضرار جنائية، وأنه قبل التهمتين الموجهيتن له.

This bus driver was simply doing his job when he was racially abused and spat at.

Today, Michael Mongan pleaded guilty at court following a rapid investigation by @MPSRTPC officers.

📰 | Read more at https://t.co/CTFK7sczsl https://t.co/KAI3lScuXG

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 10, 2024