بعبوات “أبابيل”.. سرايا القدس تضرب مقر قيادة لجيش الاحتلال في خان يونس (فيديو)

بثّت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- مشاهد من تصديها لتوغّلات جيش الاحتلال جنوبي قطاع غزة.

وعرضت السرايا لقطات مصوّرة عبر تليغرام، معلّقة “مشاهد من إطلاق عبوات (أبابيل) المقذوفة على مقر قيادة تابع لجيش العدو الصهيوني شمال مدينة خان يونس ضمن معركة طوفان الأقصى”.

ما هي عبوات “أبابيل” المقذوفة؟

وعرّفت “أبابيل” بأنها عبوّة تكتيكية يتم إطلاقها بواسطة قاذف مثبّت بالأرض، وتستخدم في المهام الخاصة والنوعية وتغطي مساحات مفتوحة ضمن المدى المحدد لها، وذكرت أن هذا السلاح يعمل بنظام الرشقة حسب الهدف حيث تطلق عبوتين على الأقل.

وأظهرت اللقطات تجهيز المقاتلين لقاذف عبوات أبابيل وترييضه قبل إطلاقه على الهدف المحدد، ورصدت المشاهد سقوط المقذوفات على مقر قيادة الاحتلال المستهدف.

وفي بيان منفصل قالت “قصفنا بقذائف الهاون تموضعًا لجنود العدو الصهيوني على خط الإمداد في محور “نتساريم” أو “مفرق الشهداء” وهو ممر يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوب القطاع.

وتخوض المقاومة معارك طاحنة مع جيش الاحتلال في محاور قتال عدّة وتتصدى لتوغّلاته البرية وتنصب له العديد من الكمائن والأفخاخ المميتة منذ بدء الحرب المدمرة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مكبّدة إياه خسائر فادحة في الجنود والعتاد.