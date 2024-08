رغم محاولات “إيباك” الإطاحة بها.. إلهان عمر تفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للكونغرس الأمريكي

حصلت النائبة الأمريكية إلهان عمر على ترشيح الحزب الديمقراطي لولاية رابعة، أمس الثلاثاء، على الرغم من محاولات لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) الإطاحة بها عبر دعم منافسها، وذلك لموقفها الداعم لفلسطين وغزة في الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وشكل فوز إلهان انتصارا للتقدميين بعد خسارة اثنين من زملائها فيما يعرف بمجموعة (سكواد) في الانتخابات التمهيدية للحزب.

وتغلبت إلهان على عضو مجلس مدينة مينيابوليس السابق، دون سامويلز، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الدائرة الخامسة بولاية مينيسوتا.

وبعد إعلان نتائج 216 من أصل 217 دائرة انتخابية، تتقدم إلهان على سامويلز بنسبة 56.2% مقابل 42.9%.

ومن المتوقع أن تفوز النائبة عن ولاية مينيسوتا بسهولة في انتخابات 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهي واحدة من 4 نساء تقدميات أسسن مجموعة (سكواد) بعد انتخابهن عام 2018.

وخسر العضوان في سكواد النائبان جمال بومان عن نيويورك وكوري بوش عن ميزوري في الانتخابات التمهيدية لحزبهما خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ واجها منافسين حصلوا على دعم كبير من إيباك.

وعارض كل من بومان وبوش وإلهان عمر دعم الرئيس جو بايدن لإسرائيل في حربها على غزة.

وعقب الفوز، كتبت إلهان في تدوينة لها عبر منصة إكس “سنواصل النضال من أجل عالم أكثر عدلًا، وعملنا لم ينتهِ بعد، من حماية الرعاية الصحية إلى إصلاح المحكمة العليا وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة ومكافحة أزمة المناخ.

وتابعت “الليلة خسرت المصالح الخاصة وفازت حركتنا، وألتزم ببذل كل ما في وسعي لضمان انتخاب كامالا هاريس وتيم والز في نوفمبر”.

I am honored that my community voted to *send me back to Congress*. Tonight’s victory shows that the Fifth District believes in the collective values we are fighting for in Washington. pic.twitter.com/DwcRVI55fQ

— Ilhan Omar (@IlhanMN) August 14, 2024